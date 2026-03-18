EN VIVO Real España vs Génesis PN: Sin Eddie Hernández; la alineación que manda a cancha Jeaustin Campos

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Real España vs Génesis FC! EL JUEGO: 0-0 Alineación del Génesis PN: 12- Ronaldo Balanta; 5- Ángel Sánchez 13,- Àngel Tejeda 15, - Edwin Maldonado, 22- Roger Sanders, 25- Brayan Félix, 27- Jonathan Paz, 30- Juan Riascos, 32- Gabriel Araujo, 33- Daniel Meléndez, 66- Kevin Pérez

Alineación del Real España:

22- Luis López; 5- Franklin Flores, 6- Devron García, 7- Gonzalo Ritacco, 10- Jhow Benavidez, 14- Jack Baptiste, 18- Darixon Vuelto, 19- Daniel Aparicio, 28- Carlos Mejía, 30- Ángel Sayago, 54- Mike Arana

Real España vuelve al ruedo, solo que ahora con un matiz diferente: sin invicto. El aurinegro dirigido por el tico Jeaustin Campos jugará porla Jornada 13 de local contra un Génesis FC que viene de caer también en la pasada fecha contra Olimpia.

Los policías querrán sumarde tres y de seis en el estadio Morazán, donde ya derrotaron al Marathón en su primera visita del campeonato en ese recinto, por lo que la amenaza del cuadro aurinegro es total.

No obstante, los cachorros del Génesis FC tendrán enfrente a un equipo que sí llega golpeado por haber dejado el invicto en las pampas olanchanas contra los potros, y con goleada incluida, pero querrán regresar al triunfo con su gente.

Jeaustin y sus muchachos saben que de ganar el partido se cuelgan del liderato como solitarios punteros, a la espera de lo que Motagua haga en Puerto Cortés contra Platense este jueves en una visita dura del elenco emplumado.

La máquina aurinegra cuenta con el goleador del torneo que es el veterano Eddie Hernández y con 10 goles, en contraste con el Génesis PN, que ha tenido que luchar contra la falta de gol; en 11 juegos apenas han marcado los mismos que lleva el atacante del club sampedrano, 10 dianas.