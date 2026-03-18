OFICIAL: Liga Nacional de Honduras confirma fecha de estreno del FVS/VAR y aclara situación financiera del Victoria

La <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank"><b>Liga Nacional de Honduras</b> </a>acabó con las especulaciones y confirmó, mediante el abogado y presidente de la LINA, <b>Jorge Herrera</b>, la fecha de estreno del sistema de videoarbitraje FVS que llega para modernizar el torneo, perola misma coincide con una crisis financiera latente en uno de sus clubes históricos, <b>Victoria</b>, que acumula deudas con sus jugadores y mantiene a la afición en vilo.Con el calendario ajustado por diversos atrasos, la presión de resultados y la entrada de la tecnología, Herrera repasa el estado de la liga, la situación del elenco ceibeño y el impacto de un fútbol más transparente, pero también más exigente.En el plano deportivo, el <b>FVS</b> se perfila como un salto cualitativo importante: será implementado en todos los partidos de la Liga Nacional a partir de la jornada 15, tras semanas de capacitación a árbitros y cuerpos técnicos, con el costo asumido íntegramente por la liga, que invierte cerca de 300 mil dólares por torneo.