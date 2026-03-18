Liga Hondubet

Juticalpa vs Marathón EN VIVO: Rubilio Castillo, de penal, abre la lata en el Estadio Rubén Guifarro de Catacamas

EN DIRECTO | Juticalpa recibe al Marathón por la jornada 13 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

SEGUNDO TIEMPO
Juticalpa
0
Marathón
1
    Juticalpa recibe al Marathón en el inicio de la jornada 13 del torneo Clausura de la Liga Hondubet. FOTO: Liga Hondubet.

    Mario O. Figueroa
2026-03-18

Marathón está venciendo 1-0 al Juticalpa FC en el inicio de la jornada 13 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

JUTICALPA FC: 35- Enrique Facussé; 16- Yervis Gutiérrez, 24- Fabricio Silva, 6- Júnior García, 12- Teófilo Casildo. 27- Wisdon Quaye; 20- Roger Gonzáles, 23- Héctor Castellanos, 10- Marcelo Canales, 18- Júnior Lacayo; 34- Diego Ledesma.

MARATHÓN: 19- Jonathan Rougier; 26- Samuel Elvir, 3- Kenny Bodden, 4- Javier Rivera, 19- José Aguilera; 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damín Ramírez, 27- Carlos Pérez, 54- Jaylor Fernández; 79- Rubilio Castillo.

ACCIONES DESTACADAS

61': GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MARATHÓN! Rubilio Castillo, de penal, abre el marcador para el Marathón tras vencer el arco de Enrique Facussé. Disparó al costado derecho de Facussé.

55': ¡ESPECTACULAR FACUSSÉ! Nuevo testazo de Javier Rivera que ataja de milagro la figura Enrique Facussé, quien ya es el MVP del partido.

Samuel Elvir le quita la pelota a un futbolista del Juticalpa FC. FOTO: Liga Hondubet.

 (Mario O. Figueroa)

38': ¡SE SALVÓ JUTICALPA! Enorme jugadón colectivo del Marathón en la banda derecha que desperdicia Carlos Pérez en el segundo palo.

26': ¡UFFFFFFFFFFFFFFFF! Enrique Facussé salva de milagro tras rechazar la pelota al tiro de esquina luego de un cabezazo excepcional de Javier Rivera.

19': ¡SE SALVÓ MARATHÓN! La pelota pasa rozando el poste derecho de Jonathan Rougier tras centro venenoso por parte del Juticalpa FC.

AQUÍ PODÉS SEGUIR EL MINUTO A MINUTO

Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Liga Nacional
|
Marathón
|
Juticalpa
|