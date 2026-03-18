Espinel reaparece y explota contra la Liga Nacional; no se guarda nada: "Estamos haciendo mier** a los jugadores"

Luego de dos jornadas en silencio ante los medios, el técnico del <b>Olimpia</b>, <b>Eduardo Espinel</b>, rompió la pausa y compareció en conferencia de prensa tras el empate sin goles frente a <b>Olancho FC </b>por la jornada 13 del torneo <b>Clausura 2026</b>. El estratega uruguayo analizó el rendimiento de su equipo ante uno de los mejores del campeonato y destacó lo que le faltó para dominar el juego. En su intervención, <b>Espinel </b>no solo valoró lo ocurrido en el partido, sino que también abordó temas como la recuperación de jugadores importantes, el desgaste físico por la carga de encuentros y criticó la planificación del calendario en la <b>Liga Hondubet</b>. El técnico dejó entrever su preocupación por el impacto que estas decisiones tienen en el rendimiento y la salud de sus futbolistas. Además, dio su punto de vista sobre tener jugadores del <b>Olimpia </b>en la <b>Selección de Honduras </b>y el beneficio de ello.