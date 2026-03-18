Espinel reaparece y explota contra la Liga Nacional; no se guarda nada: "Estamos haciendo mier** a los jugadores"

Luego de dos jornadas en silencio ante los medios, el técnico del Olimpia , Eduardo Espinel , rompió la pausa y compareció en conferencia de prensa tras el empate sin goles frente a Olancho FC por la jornada 13 del torneo Clausura 2026 . El estratega uruguayo analizó el rendimiento de su equipo ante uno de los mejores del campeonato y destacó lo que le faltó para dominar el juego.

¿Cómo evalúa el desempeño de su equipo esta noche en el Carlos Miranda? ¿Qué le ha parecido el juego de Olimpia hoy?



Primero que no pudimos conseguir el objetivo que era ganar. Vinimos a tratar de ganar el partido, sumar tres puntos nuevamente, pero bueno, jugamos con un rival que también viene peleando, viene haciendo un buen torneo. Era una cancha que estaba difícil, difícil para jugar, pero no hay excusa, era para los dos. Por el momento buen pasaje de fútbol, principalmente cuando tuvimos una tenencia, se intentó por dentro, por fuera, por ahí el último pase nos fuimos claros en el área, tanto cuando se iba por dentro como también cuando se levantaban centros de los costados, no fueron buenas esas situaciones.



Se intentó con cambios para dosificar el equipo, pero no pudimos encontrar claridad o poner los delanteros nuestros en claridad frente al arco para definir. Creo que faltó en ese último cuarto de campo concretar situaciones o de no producir situaciones más claras para poder anotar goles. Después, desde el punto de vista defensivo, creo que se hizo un buen trabajo. No pasamos grandes problemas, a no ser un tiro de travesaño cuando empezó el primer tiempo.

En este torneo, Olimpia no ha podido conseguir triunfos ante los rivales que están en los primeros puestos del campeonato. ¿Existe intranquilidad por esa situación?



No.

El regreso de Jamir Maldonado. ¿Qué sensaciones tiene? Lo vimos también que antes de ingresar, toda la banca le deseó suerte al jugador.



Son de las cosas positivas aunque no conseguimos el objetivo de ganar. Tenemos primero un gran respeto por lo profesional que es Jamir y después un gran cariño por cómo ha vivido toda esta etapa. Creo que empezamos a recuperar a un jugador que no solamente a Olimpia le ha dado mucho fruto, sino también al fútbol hondureño. No tengo dudas que en cualquier momento puede ser un jugador también seleccionable.



Si bien por ahí no era el partido para que él jugara porque la verdad necesitábamos, también demostró que estuvo a la altura los minutos que jugó. En algún momento tiene que empezar a jugar, o sea, tiene que empezar a agarrar fútbol, necesitamos de todo el plantel, ya se ha visto la rotación, y bueno, el sumar un jugador más para esa rotación, para nosotros es importante, y la verdad que muy alegre es todo el grupo al ver entrar al campo de juego nuevamente a Jamir por todo lo que es y por lo que significa para este club.

¿Cuánta tranquilidad le genera esto, que comienza a recuperar futbolistas después de la batería de partidos que le va a tocar disputar a su equipo, buscando siempre el mismo objetivo, ser campeón y clasificar tranquilamente a estas rondas de este torneo?



No, es importante. Se le habían caído algunos soldados, como Yustin, también Queiroz. Entonces se empieza a notar en un plantel corto, eso es inconveniente. El recuperar jugadores Que realmente a nosotros nos han aportado muchísimo cuando estuvieron, para nosotros es una satisfacción. Seguramente va a ir teniendo más minutos. lo más importante es que lleguemos a la recta final de la definición con la mayor cantidad de jugadores que realmente vamos a necesitar en este campeonato, que realmente está siendo muy estresante de todo punto de vista, no solamente de lo psicológico, sino también de lo físico.

Seis jugadores de Olimpia convocados a la Selección de Honduras y hoy la Liga Nacional anuncia el calendario: jueves 2 de abril contra Lobos y los jugadores vienen en horas de la madrugada después de más de 12 horas de viaje. Es decir, no va a contar con esos jugadores y la Liga parece que está corriendo un abril que nadie descansa.



Primero contento con la elección, que tenemos jugadores que nos representan en la Selección. Esto para nosotros es un orgullo. En cuanto a la fecha, va de lo mismo, o sea yo ya no puedo hacer más nada contra eso, tengo que jugar nomás, pero pensé que iba a cambiar algo con toda esta movida que se hizo, pero seguimos con lo mismo y mismos errores de hace mucho tiempo y que han perjudicado el fútbol local. Seguimos con los mismos errores, es imposible poder trabajar, poder tener un plantel competitivo con la planificación que se está haciendo, es imposible, pero vuelvo a repetir, acá no hay que meter excusas, hay que seguir trabajando y jugaremos con la reserva si no, jugaremos con lo que haya, pero bueno, tenía expectativas de que esto podía cambiar, pero todo lo que yo dije anteriormente me está dando la razón, no sé si se acuerdan.

Si tuviera que darnos una lista de tres cosas que ha mejorado para usted en Olimpia desde el mal arranque que han tenido, ¿cuáles serían?



Que muchos jugadores que no tenían minutos están teniendo minutos, jugando partidos, como el partido pasado. Que estamos consiguiendo algunos niveles de jugadores que eran desconocidos para lo cotidiano de acá, jugadores jóvenes que en definitiva la gente no entiende del proyecto, quiere ganar todos los días, pero esto es algo que va a tener su fruto a largo plazo. Jugadores muy jóvenes que están haciendo sus primeras armas, de hecho algunos de ellos hoy seleccionados, entonces eso es positivo.



Después lo positivo es que hay un convencimiento del grupo, más allá de que por ahí no estamos acostumbrados a estar en el lugar que estamos en la tabla o estamos acostumbrados a otras cosas, igual el grupo está convencido que en definitiva se pasa raya en mayo y no tenemos que enloquecernos. Entonces hay un ambiente de trabajo positivo y sabemos hacia dónde apuntamos y que en el camino de esos objetivos van a haber tropiezos, han habido tropiezos, ha habido momentos de turbulencia, pero que en definitiva no nos tiene que separar la mente hacia donde apuntamos. En ese sentido estamos muy conformes.

Reiteradamente hemos hablado de la falta de planificación y ahora mismo usted lo mencionó. Recuerdo el inicio de este semestre donde no hubo descanso, ustedes fueron finalistas y apenas pudieron preparar el campeonato. ¿Esto que está sucediendo, la inconsistencia de resultados en algunas facetas del juego, quizá en la parte física, lo veía venir? ¿Es algo que usted ya sabía que iba a pasar?



Se lo comenté yo a ustedes desde la primera fecha, pero claro, después la responsabilidad son los jugadores que no rinden, el entrenador no sabe nada. Lo que pasa es que yo no puedo llorar, o sea, si digo lo que pienso... van a tomarlo como excusas. Yo tengo que hablar de esto cuando gane, cuando sea campeón. Cuando sea campeón voy a decir las cosas que son desastrosas acá.



Ahí lo voy a decir porque nos tienen amordazados y no podemos hablar nada. Entonces no puedo decir porque como no hemos tenido buenos resultados sonaría a poner excusas. Entonces la desazón mía es que se sigue haciendo lo mismo, se sigue haciendo lo mismo. ¿Y a quién perjudican? Al jugador, que es el más importante del espectáculo.



Nadie piensa en un principio fundamental que hay del deportista, el principio de salud. Es fundamental. Estamos haciendo mierda a los jugadores, así nomás, pidiendo perdón por la palabra, pero lo estamos haciendo porque lo vivimos. Pero no Olimpia, todos los equipos. No hay forma que rindan de esta manera con esta planificación.



Hay que aguantar hasta mayo y ahí hablaremos, pasaremos raya y ahí capaz que puedo hablar más abiertamente de lo que yo pienso. No es excusa, sino los números de entrenamiento, los valores de jugadores que antes rendían ciertos valores y hoy no nos están dando. Entonces hay pruebas suficientes desde el punto de vista tecnológico para reafirmar lo que yo pienso y lo que yo veo que se está haciendo mal. Hay que seguir y no tenga dudas que vamos a llegar a definir el campeonato, eso no lo dude.