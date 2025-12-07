OFICIAL: Olimpia en el grupo de la muerte y Marathón contra los "fáciles"; así quedaron las triangulares del Apertura 2025

¡Todo definido! Olimpia y Marathón ya tienen a sus rivales en las triangulares tras el sorteo realizado por la Liga Nacional, y los seis equipos conocen su camino para poder levantar el título en el Apertura 2025. Olimpia, líder de las vueltas regulares, se coloca en el grupo de la muerte, donde lo acompañan nada más y nada menos que Motagua y Real España. El equipo de Eduardo Espinel se coronó campeón de la fase de liga y busca el bicampeonato bajo el mando del director técnico uruguayo.

Por su parte, la Máquina de Jeaustin Campos llegará a esta fase luego de empatar sin goles ante Lobos UPNFM, mientras que el Ciclón Azul venía sembrando dudas en las últimas jornadas, pero dejó una buena impresión en el cierre de las vueltas luego de vapulear 7-1 a Juticalpa FC. Marathón se jugará el título en el Centenario contra rivales "fáciles" como Platense y Olancho FC, respectivamente. Los de Pablo Lavallén afrontan la triangular con el hambre de ganar por dos motivos: honrar la muerte de su expresidente, Orinson Amaya, y celebrar los 100 años desde su fundación. Los Potros de Olancho FC golearon con autoridad a CD Choloma en la última jornada del campeonato, resultado que los clasificó a la liguilla. Platense, por su parte, llegará tras haber empatado 1-1 ante Génesis PN en la última jornada.

FORMATO DE LAS TRIANGULARES

➢ Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante.



➢ Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares.



➢ El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado.



➢ El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo.



➢ En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.

BENEFICIOS PARA OLIMPIA Y MARATHÓN

➢ Contarán con un “punto invisible” como criterio de desempate: si terminan igualados en puntos con los equipos de las posiciones 3° al 6°, este punto extra les otorgará clasificación a la gran final.



➢ Cerrarán la triangular jugando como locales.



➢ Descansarán en las fechas intermedias 2 y 5 de cada grupo.



En caso de empate en puntos en la Fase 2: Triangulares del Grupo A o Grupo B, avanzará el equipo que cumpla con los siguientes criterios de desempate, aplicados en este orden:



PRIMERO: Si los equipos que ocuparon las posiciones 1 y 2 en la Fase 1: Vuelta regulares terminan empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, los primeros gozarán de un punto invisible o extra, lo que les otorgará el derecho a ser declarados ganadores de la Fase 2: Triangulares.



SEGUNDO: En caso de empate en la Fase 2: Triangulares entre los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, avanzará el que obtenga la mejor diferencia de goles (goles anotados menos goles recibidos) en la Fase 2: Triangulares.



TERCERO: Si persiste el empate tras aplicar los criterios anteriores, se considerarán los siguientes sub-criterios en orden:



1. Mayor número de goles anotados en la Fase 2: Triangulares.



2. Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (considerando todas las fases).



3. Mayor diferencia de goles en la serie particular (considerando todas las fases).



4. Mayor número de goles anotados como visitante en la serie particular (considerando todas las fases).



5. Fair Play: Menor cantidad de puntos acumulados por tarjetas amarillas y rojas recibidas durante la serie particular (considerando todas las fases), según los siguientes parámetros: Tarjeta amarilla: 1 punto. Tarjeta roja: 2 puntos.



6. Sorteo realizado por la Liga Nacional.



➢ BENEFICIO PARA OLIMPIA: En caso de clasificar a una posible final, los Albos cerrarán de local la serie por haber quedado líder de las vueltas regulares.

ASÍ QUEDARON LAS TRIANGULARES DEL APERTURA 2025