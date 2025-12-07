OFICIAL: Olimpia en el grupo de la muerte y Marathón contra los "fáciles"; así quedaron las triangulares del Apertura 2025

Por su parte, la Máquina de Jeaustin Campos llegará a esta fase luego de empatar <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-10-jugadores-deja-fuera-lobos-upnfm-triangulares-apertura-2025-liga-nacional-honduras-EM28530477" target="_blank">sin goles ante Lobos UPNFM</a></b>, mientras que el Ciclón Azul venía sembrando dudas en las últimas jornadas, pero dejó una buena impresión en el cierre de las vueltas luego de vapulear 7-1 a Juticalpa FC.<b>Marathón </b>se jugará el título en el Centenario contra rivales "fáciles" como <b>Platense </b>y <b>Olancho FC</b>, respectivamente. Los de Pablo Lavallén afrontan la triangular con el hambre de ganar por dos motivos: honrar la muerte de su expresidente, Orinson Amaya, y celebrar los 100 años desde su fundación.Los Potros de Olancho FC golearon con autoridad a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/jugadores-esperando-pago-salarios-mauricio-dubon-presente-mundialista-honduras-IM28530338#image-1" target="_blank">CD Choloma</a> </b>en la última jornada del campeonato, resultado que los clasificó a la liguilla. <b>Platense</b>, por su parte, llegará tras haber empatado 1-1 ante Génesis PN en la última jornada.