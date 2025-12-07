Goleadores de Liga Nacional de Honduras: Yio Puerto y Messiniti tienen competencia; anotó hattrick y se mete a la pelea

La fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras ha concluido, dejando una tabla de goleadores encendida con la llegada de las triangulares y la gran final en el horizonte. Erick Puerto, delantero de Platense, es el líder con 16 goles, todos de jugada limpia, demostrando una constancia impresionante a lo largo de las 22 jornadas. Nicolás Messiniti, el argentino de Marathón, lo escolta con 15 tantos, incluyendo cuatro de penal y destacando con dos tripletes que impulsaron al Monstruo Verde en el torneo.

Rodrigo De Olivera, el uruguayo de Olancho FC, irrumpió con fuerza en la última jornada al firmar un hat-trick que lo catapultó al podio con 15 goles, ninguno desde el punto penal. Esta explosión lo posiciona como un contendiente serio, elevando la presión sobre los punteros y avivando la competencia entre extranjeros que han dominado la artillería.

Alexy Vega, otro referente de Marathón, completa el grupo de cuatro perseguidores con 10 goles, dos de penal, consolidándose como figura ofensiva del equipo sampedrano. Aunque alejado del liderato, su aporte ha sido vital en la clasificación del Verde a las triangulares, sumando definición en momentos decisivos.

Cada uno de estos artilleros dispondrá de al menos cuatro partidos más en las triangulares para engrosar su cuenta y disputar el liderato de anotaciones del certamen, un premio que promete un ganador sin precedentes en esta edición. Platense y Marathón, equipos de los líderes, buscarán avanzar para maximizar oportunidades, mientras Olancho aspira a prolongar la lucha de De Olivera.