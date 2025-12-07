OFICIAL: Olimpia y Marathón lideran la lista de los clasificados a la liguilla del Apertura 2025 de la Liga Nacional; así quedó la tabla

Por otro lado, <b>Motagua </b>no perdonó y vapuleó a <b>Juticalpa FC </b>con un 7-1 a favor del Ciclón Azul en el Juan Ramón Brevé. Los de <b>Javier López </b>tenían asegurado su boleto, pero esta goleada les deja un envión anímico para disputar la triangular.<b>Platense </b>era otro de los equipos que ya estaban clasificados a la liguilla del <b>Apertura 2025 </b>y empató ante <b>Génesis Policía Nacional</b>, club que queda eliminado. El equipo de Raúl Cáceres quedó en la cuarta posición con 29 puntos y los ‘Caninos’ terminaron novenos con 18.<b>Lobos UPNFM </b>estaba dentro de los primeros; sin embargo, los universitarios no cumplieron con su tarea, que era ganarle al <b>Real España </b>o empatar y esperar que <b>Olancho FC </b>no saliera victorioso en su partido, pero no se les cumplió.