OFICIAL: Olimpia y Marathón lideran la lista de los clasificados a la liguilla del Apertura 2025 de la Liga Nacional; así quedó la tabla

¡Colorín colorado, las vueltas regulares se han acabado! Tras finalizar las 22 jornadas, se confirma que Olimpia se corona campeón de la fase de liga en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Los Albos ganaron los tres puntos sobre la mesa luego de que Victoria decidiera no viajar a la capital para enfrentar al equipo de Eduardo Espinel. Los Jaibos Bravos no salieron de La Ceiba por falta de pagos y, por ello, Olimpia no necesitó jugar el partido para ser líder.

Por otro lado, Motagua no perdonó y vapuleó a Juticalpa FC con un 7-1 a favor del Ciclón Azul en el Juan Ramón Brevé. Los de Javier López tenían asegurado su boleto, pero esta goleada les deja un envión anímico para disputar la triangular. Platense era otro de los equipos que ya estaban clasificados a la liguilla del Apertura 2025 y empató ante Génesis Policía Nacional, club que queda eliminado. El equipo de Raúl Cáceres quedó en la cuarta posición con 29 puntos y los ‘Caninos’ terminaron novenos con 18. Lobos UPNFM estaba dentro de los primeros; sin embargo, los universitarios no cumplieron con su tarea, que era ganarle al Real España o empatar y esperar que Olancho FC no saliera victorioso en su partido, pero no se les cumplió.

Los dirigidos por el profesor Názar quedaron eliminados en la última jornada tras empatar sin goles ante la Máquina, y los clasificados a la liguilla son los Potros, quienes fueron a golear al CD Choloma en su casa (0-4) y, con este resultado, sellaron su boleto en el último partido.

LOS CLASIFICADOS Y ELIMINADOS DE LAS TRIANGULARES

CLASIFICADOS: Olimpia (1), Marathón (2), Motagua (3), Platense (4), Real España (5), Olancho FC (6).



ELIMINADOS: Lobos UPNFM (7), Juticalpa FC (8), Génesis PN (9), CD Victoria (10), CD Choloma (11).



ASÍ SERÁ EL SORTEO DE LAS TRIANGULARES:



Grupo A: Encabezado por el equipo que ocupó la posición 1 en la Fase 1 (Vueltas regulares).



Grupo B: Encabezado por el equipo que ocupó la posición 2 en la Fase 1 (Vueltas regulares).



Los cuatro equipos restantes (del 3° al 6° lugar en la Fase 1 o Vueltas regulares) se colocan en un solo bombo para el sorteo, que se realiza de la siguiente manera:



El primer equipo sorteado se asigna al Grupo A.



El segundo se asigna al Grupo B.



El tercero se asigna al Grupo A.



El cuarto se asigna al Grupo B.