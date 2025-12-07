Así se realizará el sorteo de las triangulares del torneo Apertura en Honduras: día, formato y dónde verlo por TV

Los mejores seis clasificados, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-olimpia-victoria-leon-lider-jaiba-diezmada-deudas-hora-sede-donde-honduras-DO28517523" target="_blank">Olimpia obtuvo el liderato</a></b> con 44 puntos, disputarán dos triangulares y hoy se efectuará el procedimiento para conocer la segunda ronda.Todo se realizará vía sorteo para que definirá los cuadros de enfrentamientos de la<b> fase previa a la gran final del torneo</b>, trazando el camino que cada club deberá recorrer rumbo a la disputa del título de campeón.La<b> Liga Nacional de Honduras </b>anunció que el evento será desde las 7 de la noche y será transmitido por TVC. Procedimiento a realizarse tras finalizar los últimos tres juegos, que comienzan desde las 3 de la tarde.<br /><br /><b>ASÍ SERÁ EL SORTEO DE LAS TRIANGULARES<br />Grupo A: </b>Encabezado por el equipo que ocupó la posición 1 en la Fase 1 (Vueltas regulares).<br /><b>Grupo B: </b>Encabezado por el equipo que ocupó la posición 2 en la Fase 1 (Vueltas regulares).<br />Los cuatro equipos restantes (del 3° al 6° lugar en la Fase 1 o Vueltas regulares) se colocan en un solo bombo para el sorteo, que se realiza de la siguiente manera.<br />El primer equipo sorteado se asigna al Grupo A.<br />El segundo se asigna al Grupo B.<br />El tercero se asigna al Grupo A.<br />El cuarto se asigna al Grupo B.<br /><br /><b>FORMATO </b><br />* Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante.<br />* Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares.<br />* El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado.<br />* El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo.<br />* En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.<br /><br /><b>BENEFICIOS PARA CABEZAS DE SERIE</b><br />* 1. Contarán con un “punto invisible” como criterio de desempate: si terminan igualados en puntos con los equipos de las posiciones 3° al 6°, este punto extra les otorgará la victoria en el triangular.<br />* 2. Finalizarán la serie de sus respectivos triangulares jugando como locales.<br />* 3. Descansarán en las fechas intermedias 2 y 5 de cada grupo.<br /><br /><b>En caso de empate en puntos en la Fase 2: </b>Triangulares del Grupo A o Grupo B, avanzará el equipo que cumpla con los siguientes criterios de desempate, aplicados en este orden:<br /><b>PRIMERO: </b>Si los equipos que ocuparon las posiciones 1 y 2 en la Fase 1: Vuelta regulares terminan empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, los primeros gozarán de un punto invisible o extra, lo que les otorgará el derecho a ser declarados ganadores de la Fase 2: Triangulares.<br /><b>SEGUNDO: </b>En caso de empate en la Fase 2: Triangulares entre los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, avanzará el que obtenga la mejor diferencia de goles (goles anotados menos goles recibidos) en la Fase 2: Triangulares.<br /><b>TERCERO: </b>Si persiste el empate tras aplicar los criterios anteriores, se considerarán los siguientes bus-criterios en orden:<br />1. Mayor número de goles anotados en la Fase 2: Triangulares.<br />2. Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (considerando todas las fases).<br />3. Mayor diferencia de goles en la serie particular (considerando todas las fases).<br />4. Mayor número de goles anotados como visitante en la serie particular (considerando todas las fases).<br />5. Fair Play: Menor cantidad de puntos acumulados por tarjetas amarillas y rojas recibidas durante la serie particular (considerando todas las fases), según los siguientes parámetros:Tarjeta amarilla: 1 punto.Tarjeta roja: 2 puntos.<br />6. Sorteo realizado por la Liga Nacional.<br /><br /><b>CALENDARIO DE PARTIDOS</b><br />El calendario de las Triangulares se jugará de acuerdo con la tabla de posiciones resultante del sorteo, en la que se ubicarán y distribuirán los partidos correspondientes.<br /><b>Fecha No.1: </b>Los equipos ubicados en las posiciones Uno (1) y dos (2) (Cabezas de serie de cada grupo) de las triangulares, inician jugando de visita contra el equipo con menor cantidad de puntos en la fase 1: vueltas regulares, ubicado de tercero (3) en su triangular. Y descansan los equipos con la mayor cantidad de puntos de la fase 1: vueltas regulares ubicado de segundo (2) en su triangular.<br /><b>Fecha No. 2: </b>Juegan de locales los equipo con mayor cantidad de puntos ubicados de segundo (2) en las triangulares, contra los equipos con menor cantidad de puntos de la fase 1: vueltas regulares, ubicados de terceros (3) en sus triangulares y descansarán los equipos ubicados en las posiciones uno (1) y dos (2) (Cabezas de serie de cada grupo).<br /><b>Fecha No.3: </b>Juegan de local Los equipos ubicados en las posiciones uno (1) y dos (2) (Cabezas de serie de cada grupo) de las triangulares contra el equipo ubicado con mayor cantidad de puntos en la fase 1: vueltas regulares ubicado en la segunda (2) posición de la triangular y descansa el equipo clasificado con menor cantidad de puntos en la fase 1: vueltas regulares ubicado de tercero (3) en la triangular.<br /><b>LAS FECHAS 4, 5 Y 6: </b>Del calendario de triangular se jugará a la inversa, y pasaran de condición de visita a jugar de condición de local.