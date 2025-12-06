Liga Nacional

EN VIVO Olimpia vs Victoria: el León por ser líder ante una Jaiba diezmada por deudas, hora, sede y dónde verlo por TV

Se juega la última jornada de las vueltas regulares para darle paso a la liguilla del torneo Apertura.

Hoy
Olimpia
Olimpia
-
Victoria
Victoria
-
  • EN VIVO Olimpia vs Victoria: el León por ser líder ante una Jaiba diezmada por deudas, hora, sede y dónde verlo por TV

    Olimpia y Victoria se enfrentan hoy en el estadio Nacional Chelato Uclés en el cierre de las vueltas. Fotos cortesía.
2025-12-06

Inicia el fin de semana que trae el cierre de las vueltas regulares del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y el liderato está en disputa con la jornada 22.

El Olimpia y Victoria se enfrentan hoy desde las 5:15 de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa donde hay mucho en juego para los blancos.

Tras ser vinculado con la Selección de Honduras, Pedro Troglio define su futuro como entrenador

Olimpia tiene 41 puntos y es segundo, mientras que Marathón cerró con 42 en la cima. Pero un triunfo de los blancos le devolverá automáticamente el liderato, ventaja al momento de definir una posible gran final.

Los dirigidos por el entrenador uruguayo Eduardo Espinel están con la mirada en cerrar de la mejor forma ante un Victoria que no la ha pasado bien en la tabla de posiciones, está eliminado y tienen problemas económicos.

Incluso, la plantilla de Victoria no viajó como estaba programado, el viernes 5 de diciembre, debido a la exigencia de cobrar los salarios atrasados a la directiva.

Sin embargo, DIEZ conoció que finalmente la plantilla de Victoria hará desde La Ceiba hasta Tegucigalpa vía aérea. A las 2 de la tarde sale el vuelo que llegará en menos de una hora a la capital.

DETALLES DEL PARTIDO
Estadio: Nacional Chelato Uclés
Ciudad: Tegucigalpa, Honduras
Hora de inicio: 5:15 pm
Árbitro: Saíd Martínez
Transmite: Puedes seguirlo en DIEZ.HN y en TV por TVC.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga Nacional de Honduras
|
Olimpia
|
Victoria
|