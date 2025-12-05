Afectaría en el descenso: La decisión que tomó el Victoria para el último partido del Apertura ante Olimpia

<b>¿Qué pasó con la taquilla?</b>López también aclaró el malentendido sobre el ingreso del juego anterior ante Choloma, negando que el plantel exigiera premios.“No pedimos regalos ni bonos. Nunca solicitamos la taquilla como incentivo; les pedimos como parte del pago de los cuatro meses y medio de salario que nos adeudan”, señaló con firmeza.El entrenador cerró con un mensaje contundente que refleja el sentimiento del vestuario:“Después del domingo, nuestras palabras no tendrán ningún efecto. Si no han cumplido ahora, menos lo harán después. Para el plantel, si el pago no llega hoy, difícilmente llegará algún día". <br />