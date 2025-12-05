Afectaría en el descenso: La decisión que tomó el Victoria para el último partido del Apertura ante Olimpia

¡Crisis total en la Jaiba! A pesar de que el Victoria ha acumulado tres triunfos de manera consecutiva, los jugadores han tomado la decisión este viernes de no viajar a Tegucigalpa para afrontar el último partido del Apertura 2025-25 frente a Olimpia. Diario Diez pudo confirmar este día que solo han viajado los jugadores de reservas, mientras que los de Primera División se han quedado en La Ceiba y no se moverán hasta que los directivos cumplan con sus pagos.

Asismismo, se conoció que les deben el 30% de la pretemporada y cuatro meses más. Pero una de las molestias fue que no les respetaron el acuerdo de abonarles a cuenta de pagos atrasados la taquilla contra Choloma. Por otro lado, se espera que esto se resuelva antes del mediodía del sábado debido a que el partido es a las 5:15 p.m en el Estadio de Tegucigalpa.

"Si no han cumplido ahora, menos lo harán después.”

Jhon Jairo López, entrenador del Victoria, confirmó ayer que el plantel tomó una “decisión radical” de que no viajarán a Tegucigalpa. El entrenador colombiano intentó mantener al grupo unido, pero reconoce que la situación es insostenible. “Conseguí que entrenáramos porque es nuestra obligación, pero la decisión ya está tomada: NO VAMOS A VIAJAR A TEGUCIGALPA”, declaró, encendiendo las alarmas en el fútbol hondureño. López explicó que el desgaste emocional es profundo. “Los jugadores no querían entrenar. Mentalmente están agotados, cansados de tantas promesas incumplidas”, lamentó.