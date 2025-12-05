Liga Nacional

Afectaría en el descenso: La decisión que tomó el Victoria para el último partido del Apertura ante Olimpia

Diario Diez pudo confirmar este día que solo han viajado los jugadores de reservas.

2025-12-05

¡Crisis total en la Jaiba! A pesar de que el Victoria ha acumulado tres triunfos de manera consecutiva, los jugadores han tomado la decisión este viernes de no viajar a Tegucigalpa para afrontar el último partido del Apertura 2025-25 frente a Olimpia.

Diario Diez pudo confirmar este día que solo han viajado los jugadores de reservas, mientras que los de Primera División se han quedado en La Ceiba y no se moverán hasta que los directivos cumplan con sus pagos.

Victoria deja desamparado a sus jugadores en el viaje hacia Olancho y tienen que pedir "jalón" en un camión de carga

Asismismo, se conoció que les deben el 30% de la pretemporada y cuatro meses más. Pero una de las molestias fue que no les respetaron el acuerdo de abonarles a cuenta de pagos atrasados la taquilla contra Choloma.

Por otro lado, se espera que esto se resuelva antes del mediodía del sábado debido a que el partido es a las 5:15 p.m en el Estadio de Tegucigalpa.

"Si no han cumplido ahora, menos lo harán después.”

Jhon Jairo López, entrenador del Victoria, confirmó ayer que el plantel tomó una “decisión radical” de que no viajarán a Tegucigalpa.

El entrenador colombiano intentó mantener al grupo unido, pero reconoce que la situación es insostenible. “Conseguí que entrenáramos porque es nuestra obligación, pero la decisión ya está tomada: NO VAMOS A VIAJAR A TEGUCIGALPA”, declaró, encendiendo las alarmas en el fútbol hondureño.

López explicó que el desgaste emocional es profundo. “Los jugadores no querían entrenar. Mentalmente están agotados, cansados de tantas promesas incumplidas”, lamentó.

Platense roza la liguilla tras humillar al Motagua y Victoria sale del descenso: así va la tabla de posiciones de la Liga Nacional

¿Qué pasó con la taquilla?

López también aclaró el malentendido sobre el ingreso del juego anterior ante Choloma, negando que el plantel exigiera premios.

“No pedimos regalos ni bonos. Nunca solicitamos la taquilla como incentivo; les pedimos como parte del pago de los cuatro meses y medio de salario que nos adeudan”, señaló con firmeza.

El entrenador cerró con un mensaje contundente que refleja el sentimiento del vestuario:“Después del domingo, nuestras palabras no tendrán ningún efecto. Si no han cumplido ahora, menos lo harán después. Para el plantel, si el pago no llega hoy, difícilmente llegará algún día".


