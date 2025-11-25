Victoria deja desamparado a sus jugadores en el viaje hacia Olancho y tienen que pedir "jalón" en un camión de carga

Un hecho insólito y preocupante rodeó este martes al Club Deportivo Victoria cuando los jugadores fueron captados viajando en la paila de un vehículo utilizado para transportar carga, luego de que el autobús del equipo sufriera un desperfecto mecánico en el municipio de Jutiapa, Atlántida. El plantel se dirigía hacia Olancho para enfrentar a los "Potros" por la jornada 19 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Según conoció DIEZ, el bus que transportaba al plantel se arruinó alrededor de las 7:00 de la mañana y, tras permanecer por un par de horas varados sin recibir solución, los futbolistas decidieron regresar a La Ceiba. Ante la falta de transporte, pidieron “jalón” y abordaron un vehículo utilizado para transportar ganado, situación que generó preocupación entre las personas que observaron la escena.

La crisis que atraviesa el Victoria va más allá del incidente. El club enfrenta serios problemas administrativos y económicos que han provocado atrasos salariales y deudas con los jugadores. Esta situación ya ha provocado la salida de futbolistas mexicanos como Yair Delgadillo y Luis Franco. Actualmente, el equipo se sostiene únicamente gracias al apoyo de grupos de aficionados que han decidido contribuir para que el torneo pueda finalizarse dignamente.