Orinson Amaya: "Es el inicio de una nueva historia, ya quiero borrar de la gente que diga que Marathón es sufrido"

<b>—¿Cómo ha palpitado el mes de noviembre y demás meses de planificación que han tenido?</b><br /><br />Han sido muchos meses de constante planificación, nos sentimos contentos porque estamos muy emocionados de todas las actividades que hemos realizado, desde que comenzó el mes de noviembre, hicimos una caravana que superó las expectativas, más de 500 autos que se unieron, después el sábado siguiente tuvimos dos eventos, uno que fue la fiesta de gala de Grupo GAMA y ese mismo sábado en otro recinto, en el Gimnasio Municipal donde se llevó el concierto de una banda argentina, la trajimos en conjunto con la Furia Verde. Fue un espectáculo. Después tocó el partido contra el Pachuca que salió muy bien todo, reconocimos algunas leyendas en el estadio y al día siguiente la cena de gala. Creo que valió la pena ver reunidas a tantas personas, tantas leyendas, exjugadores y fue todo un espectáculo.