La cruda reflexión de Espinel sobre el fútbol de Honduras, caso Victoria y la llamada que le dio pena responder: "Siento vergüenza"

Eduardo Espinel fue el único del Club Olimpia Deportivo que habló tras lo sucedido en el juego que no se disputó contra Victoria por la jornada 20 del Apertura 2025 de la Liga Nacional. La Jaiba no se presentó debido a la falta de pagos de salario a sus jugadores y cuerpo técnico. La situación llama a la reflexión al fútbol catracho y Espinel no dudó en tocar la cruda realidad luego de ganar 3-0.

El uruguayo contó que recibió una llamada de su país que le dio pena responder sobre el caso Victoria y también invitó a que todos se unan para sacar a Honduras de la crisis que vive en su balompié.

Todo lo que dijo Eduardo Espinel en conferencia de prensa



¿Qué opina con respecto al tema del Victoria? "Es un día muy triste para el fútbol hondureño y lo deja mal parado. El balompié catracho ha retrocedido con este episodio que ocurrió hoy. La verdad es que estoy muy dolido, nos solidarizamos con los jugadores de Victoria, los técnicos, ya se los hicimos saber. Nos han contado la situación, algunos hemos pasado por esto y es complicado, no solo lo deportivo, si no que también familiar. Es una sensación de mucha tristeza, aquí no hay que pensar a quién se beneficia. Ojalá haya un movimiento que haga reflexionar y que tengamos mucha empatía, no solo es Victoria el que está pasando por esto como equipo. Todos los que estamos involucrados debemos hacer algo. Esto no beneficia a nadie, no es una buena imagen. Llamo a la reflexión para poder encontrar soluciones". Hoy está aquí en el fútbol de Honduras ¿Considera que esto es lo más bajo? ¿Cómo califica el año de el balompié catracho? "Es difícil defender el fútbol en este momento, por más que yo sea positivo. Uno tiene que reflexionar y ser optimista, pero las cosas pasan por algo. Nos preguntamos por qué la selección no fue al Mundial, no se compite a nivel internacional en clubes como se quisiera y esto es la suma de de muchos problemas. La suma de todo es lo que provoca esto. Los temas de fútbol quedan de lado cuando pasan estas cosa, tenemos que saber que lo más urgente, si resolver el técnico de la selección, no sé, tal vez yo esté equivocado, pero son cosas que me planteo luego del caso de Victoria, Choloma... Hay que juntar ideas y ser empáticos".



Hoy la Liga Nacional presentó la nueva Copa del campeón, pero pasa esto ¿alguna vez lo vivió como entrenador? "No, nunca había tenido esta experiencia, la verdad es que la vida no te deja de sorprender, creo que no está acorde y me quedo sin palabras para expresar la tristeza que tengo. Me han llamado periodistas de mi país preguntando si es cierto que no se iba a jugar ante Victoria y a mi me da pena contestarles porque yo quiero estar en un fútbol que crezca todos los días y hoy estoy acá, tengo que luchar por eso con trabajo, pero si siento vergüenza". Y agregó: "Lo que añoro mañana es que haya una voz de alguien diciendo que tenemos que cambiar y hacer las cosas diferentes. No podemos cambiar de un día para otro, tenemos que dar pasitos y poco a poco ir mejorando. Todos tenemos que cambiar, jugadores, entrenadores y dirigentes. No sé si hay que buscar responsables, no vale la pena buscar culpables, tenemos que reconstruir esto todos". Una periodista le aseguró que a ella le rompe más la parte personal de los jugadores Victoria que la deportiva ¿Qué piensa de esto? "Afecta mucho, hay cosas que no se pueden decir porque lo han contado en la íntima algunos jugadores, pero está siendo denigrante y cuando se falta el respeto al trabajador cuando solo trabaja lo mejor posible para cuando llega fin de mes cobrar su dinero para pagar cuotas basícas y no tiene ni para eso, es duro. Verle las caras a sus hijos, familias y al otro día tienen que ir a entrenar porque se aferran a su sueño. Si somos un fútbol profesional debemos tener ciertas cosas básicas".