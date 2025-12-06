Oficial: Victoria no viaja a Tegucigalpa donde enfrentaría al Olimpia, los detalles íntimos se conocieron

La plantilla de la Jaiba Brava tenía que enfrentar al Olimpia , quien busca la cima del campeonato, pero al no tener lo solicitado a la directiva se quedaron en La Ceiba. El encuentro está programado para comenzar a las 5:15 pm.

Finalmente el plantel del Victoria decidió no viajar a la ciudad de Tegucigalpa para el juego oficial de la jornada 22 que marca el cierre de las vueltas regulares del torneo Apertura.

LOS DETALLES

Desde el viernes 5 de diciembre estaba en el programa la salida vía terrestre del Victoria con destino a Tegucigalpa, sin embargo, los jugadores y cuerpo técnico hicieron solicitud a la directiva.

Lo primordial fue cancelar la deuda de salarios atrasados en la institución, algunos tienen hasta 7 meses sin cobrar y otros ya rozan los 2 meses sin salario.

El plantel y la directivo sostuvo anoche una reunión donde quedó claro que tendrían que recibir al menos un mes de pago para viajar, lo cual no sucedió y tampoco viajaron hoy por la mañana.

Quedó la opción aérea de La Ceiba a Tegucigalpa, saliendo desde las 2 de la tarde y llegando en 40 minutos a la capital. Pero tampoco el plantel tomó el vuelo porque no hubo un acuerdo.

En sus redes sociales el Victoria anunció que el partido se iba a desarrollar, incluso, el entrenador colombiano Jhon Jairo López hizo el viaje personal en vehículo para estar presente en Tegucigalpa.

DIEZ conoció que solamente un 20% de pago recibieron la mayoría de futbolistas y miembros del cuerpo técnico del Victoria, club que está sumergido en una grave crisis económica y cierra el torneo Apertura con 14 puntos, en la décima posición.