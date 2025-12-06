Oficial: Victoria no viaja a Tegucigalpa donde enfrentaría al Olimpia, los detalles íntimos se conocieron

<b>LOS DETALLES</b>Desde el viernes 5 de diciembre estaba en el programa la salida vía terrestre del <b>Victoria con destino a Tegucigalpa</b>, sin embargo, los jugadores y cuerpo técnico hicieron solicitud a la directiva.Lo primordial fue cancelar la deuda de salarios atrasados en la institución, algunos<b> tienen hasta 7 meses sin cobrar </b>y otros ya rozan los 2 meses sin salario.El plantel y la directivo sostuvo anoche una reunión donde quedó claro que tendrían que recibir al menos un mes de pago para viajar, lo cual no sucedió y tampoco viajaron hoy por la mañana.Quedó la opción aérea de La Ceiba a Tegucigalpa, saliendo desde las 2 de la tarde y llegando en 40 minutos a la capital. Pero tampoco el plantel tomó el vuelo porque no hubo un acuerdo.En sus redes sociales el Victoria anunció que el partido se iba a desarrollar, incluso, <b>el entrenador colombiano Jhon Jairo López</b> hizo el viaje personal en vehículo para estar presente en Tegucigalpa.DIEZ conoció que solamente un 20% de pago recibieron la mayoría de futbolistas y miembros del cuerpo técnico del Victoria, club que está sumergido en una grave crisis económica y cierra el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">torneo Apertura con 14 puntos</a></b>, en la décima posición.