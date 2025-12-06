¡Habrá consecuencias! El protocolo a seguir en Honduras cuando un equipo no se presenta al partido

Este sábado 6 de diciembre se conoció que la plantilla del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/oficial-victoria-tegucigalpa-donde-enfrentaria-olimpia-detalles-intimos-honduras-AO28519191" target="_blank">Victoria no realizó el viaje desde</a></b> La Ceiba a Tegucigalpa. Los jugadores y cuerpo técnico exigieron al menos un mes de salario.Ni vía terrestre ni vía aérea, el plantel de la <b>Jaiba Brava no vio cumplido el pago al 100% de la exigencia</b> para realizar el viaje a Tegucigalpa donde tiene programado el juego ante Olimpia a las 5:15 pm en el estadio Nacional Chelato Uclés este sábado 6 de diciembre. Sin embargo, se conoció que el técnico colombiano <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/john-jairo-lopez-desahoga-triunfo-victoria-advierte-jugadores-problemas-economicos-FJ28303420" target="_blank">Jhon Jairo López</a></b> hizo el viaje en vehículo personal desde La Ceiba a Tegucigalpa para presentarse al escenario de la batalla.En sus bases de campeonato, la <b>Liga Nacional de Honduras</b> tiene un protocolo cuando se presentan este tipo de eventos que desde hace muchos años no ocurría. El club que no se presenta pierde por 3-0 y también tendrá una multa económica.<br /><br /><b>PROTOCOLO SI NO LLEGA UN EQUIPO A JUGAR<br />* </b>Se debe respetar el horario oficial del encuentro.<br />* El equipo presente debe enviar la alineación oficial a los árbitros.<br />* Calentamiento de todos los involucrados (jugadores y árbitros).<br />* Hacen el protocolo de entrada.<br />* Autoridades esperan 15 minutos de prórroga.<br />* Si el club no se presenta, se da por finalizado.<br />* El club presente gana automáticamente por marcador de 3-0 y los tres puntos.<br />* Comisión de Disciplina multará al club que no llegó, que es de 50 mil lempiras.