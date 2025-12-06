¡Habrá consecuencias! El protocolo a seguir en Honduras cuando un equipo no se presenta al partido

Varios meses de deuda acumulan los jugadores y cuerpo técnicos, sobre todo de los equipos que ya no lucha por ingresar a la liguilla del torneo Apertura 2025-2026.

La Liga Nacional de Honduras está viviendo momentos críticos porque muchos de los clubes se encuentran en graves problemas económicos.

Este sábado 6 de diciembre se conoció que la plantilla del Victoria no realizó el viaje desde La Ceiba a Tegucigalpa. Los jugadores y cuerpo técnico exigieron al menos un mes de salario.

Ni vía terrestre ni vía aérea, el plantel de la Jaiba Brava no vio cumplido el pago al 100% de la exigencia para realizar el viaje a Tegucigalpa donde tiene programado el juego ante Olimpia a las 5:15 pm en el estadio Nacional Chelato Uclés este sábado 6 de diciembre.

Sin embargo, se conoció que el técnico colombiano Jhon Jairo López hizo el viaje en vehículo personal desde La Ceiba a Tegucigalpa para presentarse al escenario de la batalla.

En sus bases de campeonato, la Liga Nacional de Honduras tiene un protocolo cuando se presentan este tipo de eventos que desde hace muchos años no ocurría. El club que no se presenta pierde por 3-0 y también tendrá una multa económica.



PROTOCOLO SI NO LLEGA UN EQUIPO A JUGAR

* Se debe respetar el horario oficial del encuentro.

* El equipo presente debe enviar la alineación oficial a los árbitros.

* Calentamiento de todos los involucrados (jugadores y árbitros).

* Hacen el protocolo de entrada.

* Autoridades esperan 15 minutos de prórroga.

* Si el club no se presenta, se da por finalizado.

* El club presente gana automáticamente por marcador de 3-0 y los tres puntos.

* Comisión de Disciplina multará al club que no llegó, que es de 50 mil lempiras.