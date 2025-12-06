Tabla de posiciones tras la jornada 22 del Apertura 2025: Olimpia y Motagua aseguran su puesto para la triangular

Con este resultado, el Olimpia de Eduardo Espinel cierra como líder en la presente campaña tras alcanzar las 44 unidades y por ende, manda al segundo lugar a Marathón con 41 puntos. Ambos equipos serán cabeza de serie en las triangulares.<a href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/juticalpa-vs-motagua-en-vivo-hora-donde-ver-apertura-2025-EN28521173">Motagua, quedó tercero con 35 puntos luego de vencer 7-1 a Juticalpa.</a> Le siguen el Platense y Real España con 28 unidades. En el quinto lugar se encuentran los Lobos de la UPNFM con 25 y se jugará todo ante la Máquina para meterse a la liguilla.Sin embargo, el Olancho FC intentará quitarle esa ilusión, ya que es séptimo con 24. Los Potros necesitan de un triunfo ante el Choloma y el tropiezo de los universitarios en Choluteca.