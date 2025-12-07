Calendario: así se jugarán las dos triangulares del Apertura 2025 de la Liga Nacional: fechas y horas oficializadas

La <b>Liga Nacional de Honduras </b>ha revelado el calendario de las primeras tres jornadas de la fase de triangulares del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-marathon-motagua-real-espana-rivales-triangulares-apertura-2025-liga-nacional-PM28530609" target="_blank">Torneo Apertura 2025</a>, </b>fase donde se jugará el grupo de la muerte que es encabezado por <b>Olimpia </b>y el otro será el liderado por <b>Marathón</b>.Las triangulares se disputarán a lo largo de diciembre, comenzando el 10 de este mes y la fecha para finalizar no ha sido oficializada hasta el momento. Los equipos están divididos en Grupo A (Olimpia, Motagua y Real España) y Grupo B (Marathón, Platense y Olancho FC).