Calendario: así se jugarán las dos triangulares del Apertura 2025 de la Liga Nacional: fechas y horas oficializadas

La Liga Nacional de Honduras ha revelado el calendario de las primeras tres jornadas de la fase de triangulares del Torneo Apertura 2025, fase donde se jugará el grupo de la muerte que es encabezado por Olimpia y el otro será el liderado por Marathón. Las triangulares se disputarán a lo largo de diciembre, comenzando el 10 de este mes y la fecha para finalizar no ha sido oficializada hasta el momento. Los equipos están divididos en Grupo A (Olimpia, Motagua y Real España) y Grupo B (Marathón, Platense y Olancho FC).

El primer partido será el miércoles 10 de diciembre, cuando Real España reciba a Olimpia a las 7:00 PM. Al día siguiente, Olancho FC se medirá contra Marathón el jueves 11 de diciembre, también a las 7:00 PM, inaugurando así la esperada fase de triangulares. En la segunda jornada, Motagua enfrentará a Real España el sábado 13 de diciembre a las 7:00 de la noche. El domingo 14 de diciembre, Platense jugará contra Olancho FC en un duelo programado para las 3:00 de la tarde. La jornada 3 se disputará entre semana, comenzando el miércoles 17 de diciembre con el clásico capitalino entre Olimpia y Motagua, a las 7:30 PM. El jueves 18 de diciembre, se verán las caras Marathón y Platense, también a las 7:30 PM.

Cabe mencionar que en los próximos días la Liga Nacional de Honduras anunciará las fechas y horarios de los partidos correspondientes a la segunda vuelta de la fase de triangulares del Apertura 2025.

CALENDARIO OFICIAL DE LAS TRIANGULARES