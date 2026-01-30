¡Un 11 de impacto! América enfrentará al Olimpia y su alineación titular es poderosa

El Olimpia de Honduras recibe al América de México en la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.
El juego será este martes 3 de febrero en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa desde las 8 de la noche.
André Jardine, técnico brasileño del América, no la pasa bien debido a los resultados actuales.
Luis Malagón no se mueve de la titularidad de las Águilas del América, es la garantía.
Kevin Álvarez es otro de los jugadores consolidados por la banda derecha de las Águilas.
Israel Reyes es uno de los zagueros del conjunto mexicano que está siendo titular en la zona baja.
Sebastián Cáceres podría ser uno de los dos zagueros del equipo azteca frente al León.
Cristián Borja está llamado a liderar el lateral izquierdo del poderoso club mexicano ante los leones.
Rodrigo Dourado sería uno de los elegidos en el mediocampo, el brasileño tiene corte defensivo.
Brian Rodríguez, el mediocampista uruguayo está teniendo la participación en el inicio del campeonato.
Jonathan dos Santos se encuentra como el volante de mayor experiencia en el Club América.
Álvaro Fidalgo tiene mucho talento el mediocampista español y no suelta la titularidad.
El delantero francés Allan Saint-Maximin podría ser uno de los atacantes titulares frente al León.
El delantero chileno Víctor Dávila también se perfila para mantenerse como estelar en las Águilas.
El Olimpia visitará el 11 de febrero al América en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.
El partido se desarrollará en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México e iniciará a las 7 de la noche.