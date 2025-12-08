¿Triangular de Liga Nacional en Navidad y Año Nuevo? Estos son los clubes que dicen sí a jugar en días festivos

La problemática se agudiza porque la entidad tiene planificado terminar el certamen el sábado 10 o domingo 11 de enero porque al haber Mundial en junio de 2026, los estatutos FIFA dictan que las actividades ligueras deben finalizar en mayo y para cumplir con la regla el torneo Clausura iniciará la última semana de enero.

Las triangulares del torneo Apertura se llevará a cabo con el innovador formato de dos triangulares y luego dos finales que arrancan el miércoles y jueves. Estás están confirmadas hasta la tercera jornada (17 y 18 de diciembre) porque debido a las reprogramaciones por juegos de Copa Centroamericana , eliminatorias de Selección Nacional y las elecciones generales del país se perdió mucho tiempo y ahora la Liga Nacional está contra el reloj.

La idea de la junta directiva de la liga para que los tiempos se aborden correctamente es jugar partidos el 24-25 de este mes y 31-1 de enero, algo que ha tenido opiniones divididas entre los representantes de los clubes involucrados en la liguilla.

El presidente de del Olancho FC, Samuel García, está de acuerdo con hacer el sacrificio y piensa que hasta puede ser bueno para generar una taquilla interesante. “A mí no me afecta porque incluso creo que el 25 de diciembre se puede generar una buena taquilla. Yo estoy de acuerdo porque en el caso de nosotros no podemos pedir mucho y entramos a última hora”.

“Son fechas complicadas por lo que representan, sin embargo hemos tenido muchos eventos en estos últimos seis meses, es complejo mover estas jornadas, a todos nos afecta por el tema familiar, pero también hay ver más allá, en el mundo muchos países tienen eventos deportivos en estas fechas”, comentó Christian Andrés, mandamás del Platense.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES DEL APERTURA

Por otra parte, Elías Burbara, presidente del Real España no está de acuerdo con ese pensamiento de jugar en fechas festivas de navidad y años nuevo.

“Se va a convocar a una reunión de Liga Nacional la próxima semana y ahí lo vamos a discutir, pero yo creo que lo mejor es anticiparnos dos días antes o dos días después. No pasa nada, ya perdimos demasiado tiempo con el relajo de Platense, con los de Reinaldo Rueda, la Selección Nacional y ahora con las elecciones. No vamos a correr, le vamos a dar la importancia que se merece la triangular. Nada de andar haciendo chabacanadas”.