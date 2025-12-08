¿Triangular de Liga Nacional en Navidad y Año Nuevo? Estos son los clubes que dicen sí a jugar en días festivos

Las triangulares del <b>torneo Apertura</b> se llevará a cabo con el innovador formato de dos triangulares y luego dos finales que arrancan el miércoles y jueves. Estás están confirmadas hasta la tercera jornada (17 y 18 de diciembre) porque debido a las reprogramaciones por juegos de <b>Copa Centroamericana</b>, eliminatorias de <b>Selección Nacional </b>y las elecciones generales del país se perdió mucho tiempo y ahora la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/calendario-triangulares-apertura-2025-liga-nacional-honduras-fechas-horarios-olimpia-marathon-LM28531381" target="_blank"> <b>Liga Nacional</b></a> está contra el reloj.La problemática se agudiza porque la entidad tiene planificado terminar el certamen el sábado 10 o domingo 11 de enero porque al haber Mundial en junio de 2026, los estatutos FIFA dictan que las actividades ligueras deben finalizar en mayo y para cumplir con la regla el torneo Clausura iniciará la última semana de enero.