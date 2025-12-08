Fichajes Honduras: Olimpia y Motagua con altas, se avecina barrida en Juticalpa, Génesis PN y Victoria

El mercado de fichajes en Honduras está activo, sobre todo para los clubes que ya finalizaron su paso en el torneo Apertura de la Liga Nacional.

2025-12-08
    Luis Palma, Dego Vázquez y Bryan Acosta involucrados en el mercado de fichajes del fútbol hondureño.
    Walter Martínez confirmó que tiene seis meses de contrato con Victoria, pero no volverá luego de dejar la institución por segunda vez en noviembre debido a falta de pago y que quiere sus papeles para ser agente libre.
    Humberto "Beto" Rivera, técnico de Juticalpa FC, aseguró tras quedar eliminados del torneo Apertura que su futuro está en el aire: "Tengo que hablar claro con ellos, deben ser más responsables con la institución, nosotros en cuanto a rendimiento cumplimos, hicimos 25 puntos, perdimos cuatro por mala administración de la institución", señaló."
    Jhon Jairo López, técnico de Victoria, informó que aunque le paguen a toda la plantilla el 100% su continuidad en el club la analizará debido que los problemas económicos no deben seguir.
    El experimentado zaguero uruguayo Fabricio Silva se quedó sin contrato en Victoria y analiza no renovar.
    Héctor Castellanos queda libre tras finalizar su respectivo contrato de préstamo con Génesis PN.
    Edwin Maldonado, mediocampista que llegó a préstamo desde Motagua, finaliza contrato con Génesis PN.
    Nicolas "Monoco" Gómez, zaguero uruguayo, podría no seguir y se quedó sin contrato en Juticalpa.
    Elmer Güity es otro de los jugadores que está sin contrato en Juticalpa tras finalizar el torneo Apertura.
    Denovan Torres, quien ha defendido la meta del Juticalpa FC en los últimos torneos, se quedó sin contrato.
    Luis Garrido jugó poco en Juticalpa FC y su continuidad es duda, además no tiene contrato vigente.
    Ramiro Rocca, delantero argentino, en veremos su continuidad en Juticalpa: Tiene seis meses.
    El arquero Michaell Perelló vuelve al Real España, club donde tiene contrato, luego de su paso por Victoria.
    El zaguero Elvin Casildo vuelve al Olimpia, donde tiene contrato, tras su paso por Victoria.
    Jorge Pineda no estuvo al frente del CD Choloma en sus últimos partidos, presentó constancias médicas, pero su continuidad está en el aire.
    Bryan Acosta es agente libre tras finalizar contrato con Nashville, Real España es su primera opción.
    Elías Burbara, presidente de Real España, confirmó que Jeaustin Campos tiene un año de contrato y se respeta sin problemas.
    David Edoardo, hijo de David Suazo, se estrenó con su nuevo equipo en la serie C italiana siendo titular, fue triunfo de 1-0 de Team Altamura frente al Giugliano Calcio.
    Nicolás Messiniti y Marathón con negociaciones estancadas de momentos luego del fallecimiento de Orinson Amaya, pero está encaminada la renovación por dos años.
    Jorlian Abdiel Sánchez es un delantero panameño que se pelean Real España y Olancho FC, viene de sobresalir con Plaza Amador.
    Pablo Cacho anunció su salida de Victoria para irse a jugar a Motagua: "Fueron 2 años tantos buenos como malos, pero me quedo con los buenos momentos las bonitas alegrías gracias a cada uno de mis compañeros, personal administrativo, cuerpo técnico y esta gran afición que me gané".
    Diego Vázquez con pie fuera del Marquense luego de quedarse sin liguilla, el club tiene problemas económicos y la continuación del entrenador argentino no está garantizada a pesar de levantarlos de los malos resultados.
    Luis Palma sigue siendo noticia, Lech Poznan no lo quiere devolver en enero al Celtic, quien lo ha buscado, pero el club polaco planea ejercer la opción de compra de 4 millones de euros.
    ¿Kevin "Choloma" López interesa a Real España? Elías Burbara, presidente de Real España, manifestó que barajan "opciones" para el torneo Clausura, pero que no hay nombres en la agenda de momento.
    El mediocampista Raúl García confirmó que volverá al Olimpia para el torneo Apertura tras el préstamo con UPNFM luego de no clasificar a la liguilla.