Liga Nacional de Honduras oficializa calendario de la primera vuelta del torneo Clausura 2026, ¿cuándo arranca?

La Liga Nacional de Honduras dio a conocer el calendario oficial de la primera vuelta del torneo Clausura 2025-2026, certamen que arrancará el próximo <b>24 de enero</b>, marcando el inicio de una nueva lucha por el título del fútbol hondureño.En la <b>jornada uno</b>, el bicampeón Olimpia comenzará la defensa de su corona recibiendo al Génesis PN, en un duelo que abrirá el camino del torneo. Real España hará lo propio en casa frente al Olancho FC, mientras que la UPNFM será anfitrión ante Marathón. Además, Juticalpa se enfrentará a Choloma y Platense chocará contra Victoria, con Motagua descansando en la primera fecha.