¡Revelado! Técnico del Levante confirma el estado de la lesión del hondureño Kervin Arriaga

El entrenador del <b>Levante,</b> <b>Luis Castro,</b> llevó tranquilidad tras la salida de <b>Kervin Arriaga</b> durante el último compromiso, al asegurar que la lesión del mediocampista hondureño no reviste gravedad. El técnico se refirió a la situación física del catracho luego de que encendiera las alarmas al abandonar el terreno de juego.<b>Arriaga</b> tuvo que dejar el campo al minuto 77 tras sentir molestias en el muslo izquierdo, en un tramo del partido en el que el marcador estaba igualado y ambos equipos buscaban con intensidad el gol del triunfo. Su sustitución generó preocupación, tomando en cuenta la carga de minutos que ha acumulado en las últimas jornadas.