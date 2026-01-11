¡Revelado! Técnico del Levante confirma el estado de la lesión del hondureño Kervin Arriaga

El entrenador del Levante, Luis Castro, llevó tranquilidad tras la salida de Kervin Arriaga durante el último compromiso, al asegurar que la lesión del mediocampista hondureño no reviste gravedad. El técnico se refirió a la situación física del catracho luego de que encendiera las alarmas al abandonar el terreno de juego. Arriaga tuvo que dejar el campo al minuto 77 tras sentir molestias en el muslo izquierdo, en un tramo del partido en el que el marcador estaba igualado y ambos equipos buscaban con intensidad el gol del triunfo. Su sustitución generó preocupación, tomando en cuenta la carga de minutos que ha acumulado en las últimas jornadas.

En conferencia, Castro explicó que se trata únicamente de un tema de desgaste físico producto del trabajo y la exigencia competitiva. “Están fatigados pero no es nada grave de los dos, pero es normal también que estén un poco fatigados porque estamos trabajando a la semana duro. Arriaga tiene muchos partidos, Tunde no es un jugador que venía teniendo mucho tiempo y hace muchos esfuerzos ofensivos y defensivos”. El estratega agregó que el cuerpo técnico contará con el tiempo necesario para recuperar a ambos futbolistas de cara al próximo compromiso. “Los dos están fatigados pero vamos a tener el tiempo de ponerlos bien para el próximo partido si van a jugar”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de que Arriaga esté disponible en el siguiente duelo.