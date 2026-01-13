Cancelo sorprende a todo el Real Madrid con su mensaje y el reto que tiene con Lamine Yamal : "No quiero ver hundido..."

Joao Cancelo vuelve a ser jugador del FC Barcelona. El luso, cedido hasta final de temporada, compareció en rueda de prensa tras firmar su contrato con la entidad catalana.

La presentación de Cancelo: así fue la conferencia de prensa

¿Cómo ha sido tu fichaje? "Primero hablé con el Al-Hilal. Tenía el interés de muchos clubes, pero cuando Deco me llamó les dije que solo quería ir al Barcelona. Era mi primera opción e iba a esperar por él". ¿Qué papel tendrás? "Hablé con Flick antes de llegar. Yo solo quiero disfrutar. Es un equipo con mucho talento. Muchos jóvenes de cuando estuve por primera vez ya son hombres. Solo quiero ayudar y ganar títulos". ¿Qué sientes por el Barça? "Cuando estaba en el Valencia ya pude venir. Casi todos mis ídolos han jugado en el Barça, por eso me gusta tanto. Su estilo de juego me encanta. Ya lo veía de pequeño cuando con el Benfica jugaba partidos contra la cantera del Barça. Tengo un sentimiento y un cariño especial por el club".

¿Cuál es tu estado físico? "Físicamente me siento muy bien. Me lesioné en septiembre y por el límite de extranjeros en Arabia no me inscribieron hasta enero, pero he estado entrenando con el equipo y listo para jugar". ¿Sueñas con quedarte de manera definitiva? "Tengo contrato con el Al-Hilal. Yo trataré de rendir, ayudar a ganar títulos al club y luego ya se verá lo que ocurre". ¿En qué puestos te ves jugando? "He hablado con Flick, aunque no sobre este tema. Puede ponerme en el puesto que quiera, yo daré el máximo. Los puestos en los que estoy más cómodo son en los laterales".

¿Opciones de ganar con el Barça? "El Barça es un club ganador. Yo no tuve la suerte de ganar en mi primera etapa. La plantilla ahora es más fuerte respecto a mi anterior etapa". ¿Has hablado con tus antiguos compañeros? "Con casi todos. Es uno de los mejores grupos que he tenido. Hay algún fichaje nuevo, pero el grupo está prácticamente igual. Me siento muy bien aquí". ¿Qué aspectos puede mejorar respecto a su primera etapa? "Siempre intento mejorar defensivamente. La crítica me hace mejorar y es lo que intento siempre. Espero dar un paso adelante y que el equipo también me ayude con ello".

El estreno en el Camp Nou "Como visitante no tengo buenos recuerdos. Tener la opción de jugar como local en este estadio... Es algo único. Mis ídolos jugaron aquí. Recuerdo a Dani Alves, mi ídolo en mi posición. Seguro que será bonito". ¿Querías quedarte en 2024 y te sorprende volver ahora? "Me ha pillado de sorpresa porque desde el Al-Hilal me decían algo diferente. Ha sido una sorpresa positiva. Cuando me llamó Deco, le dije a mi novia que iba a esperar hasta que me ficharan". La competencia en el Barça "Voy a buscar mi espacio. Entrenaré con el objetivo de jugar. Va a ser difícil, pero me gustan los retos. Trataré de encontrar mi lugar en el equipo". El momento del Madrid "Un club grande no quiere ver hundido a su rival. El Barça intenta ganar esté el Madrid bien o mal. Trabajaremos de la misma forma para lograr los objetivos". ¿Has hablado con Flick? "Solo he hablado hoy con él pero me encantó cómo ve al equipo. Juega siempre al ataque y eso a mí me va muy bien. Es algo que le irá genial a mis características". Su conexión con Lamine "Hablé con él. Ha tenido una evolución brutal. Está en el 'top 3' de mejores jugadores del mundo. No le pesa la presión. Debe continuar así porque su talento nos ayuda mucho. Espero que nuestra conexión sea muy buena".