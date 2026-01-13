Cancelo sorprende a todo el Real Madrid con su mensaje y el reto que tiene con Lamine Yamal : "No quiero ver hundido..."

<b>¿Cómo ha sido tu fichaje?</b>"Primero hablé con el Al-Hilal. Tenía el interés de muchos clubes, pero cuando Deco me llamó les dije que solo quería ir al Barcelona. Era mi primera opción e iba a esperar por él".<b> ¿Qué papel tendrás?</b>"Hablé con Flick antes de llegar. Yo solo quiero disfrutar. Es un equipo con mucho talento. Muchos jóvenes de cuando estuve por primera vez ya son hombres. Solo quiero ayudar y ganar títulos".<b>¿Qué sientes por el Barça?</b>"Cuando estaba en el Valencia ya pude venir. Casi todos mis ídolos han jugado en el Barça, por eso me gusta tanto. Su estilo de juego me encanta. Ya lo veía de pequeño cuando con el Benfica jugaba partidos contra la cantera del Barça. Tengo un sentimiento y un cariño especial por el club".