Dereck Moncada es oficialmente legionario y se confirma por cuanto tiempo firmó su contrato en el extranjero

Según se ha podido conocer, Dereck Moncada estará liga por cuatro años más uno opcional con el Necaxa de México, pero club azteca lo da cedido al Internacional para que tenga rodaje en el extranjero. Moncada viajó con su abuelo, Mario Moncada, quien lo representa y quien logró concretar este primer vínculo del jugador a nivel profesional en el campo internacional.Dereck se formó en las Fuerzas Básicas del Olimpia, luego fue ascendido al primer equipo, donde logró ganar tres títulos de la Liga Nacional. Siendo esta última la más significativa por su participación.Cabe recordar que Dereck anotó siete goles en 41 partidos oficiales vistiendo la camisa de los leones. Además, con solo 17 años debutó con la Selección de Honduras en la eliminatoria al Mundial de United 2026.La Liga BetPlay Dimayor, donde participa el Internacional de Bogotá será la casa de Dereck, una nueva franquicia del balompié colombiano refundada apenas el 10 de diciembre de 2025.<br />