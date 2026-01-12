Legionarios

Dereck Moncada es oficialmente legionario y se confirma por cuanto tiempo firmó su contrato en el extranjero

El juvenil futbolista hondureño logró firmar su primer contrato en el extranjero con solamente 18 años de edad.

Un sueño hecho realidad. Dereck Moncada comenzó a escribir una nueva historia en su carrera, el catracho que recién levantó la Copa 40 con el Olimpia y ahora ya ha firmado con el Internacional de Bogotá de la primera división de Colombia.

El juvenil de 18 años llegó al país cafetero el domingo y este lunes estampó su primera firma a nivel internacional que lo liga al club cafetero, mismo dueños del Necaxa de la Liga MX.

Según se ha podido conocer, Dereck Moncada estará liga por cuatro años más uno opcional con el Necaxa de México, pero club azteca lo da cedido al Internacional para que tenga rodaje en el extranjero.

Moncada viajó con su abuelo, Mario Moncada, quien lo representa y quien logró concretar este primer vínculo del jugador a nivel profesional en el campo internacional.

Dereck se formó en las Fuerzas Básicas del Olimpia, luego fue ascendido al primer equipo, donde logró ganar tres títulos de la Liga Nacional. Siendo esta última la más significativa por su participación.

Cabe recordar que Dereck anotó siete goles en 41 partidos oficiales vistiendo la camisa de los leones. Además, con solo 17 años debutó con la Selección de Honduras en la eliminatoria al Mundial de United 2026.

La Liga BetPlay Dimayor, donde participa el Internacional de Bogotá será la casa de Dereck, una nueva franquicia del balompié colombiano refundada apenas el 10 de diciembre de 2025.

