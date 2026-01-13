OFICIAL: Olimpia logró el fichaje de uno de los arqueros con más futuro en Honduras

Hasta los momentos han sido seis bajas que compitieron en el pasado campeonato y cuentan con tres incorporaciones luego de estar en calidad de préstamo.

El Olimpia está en plena renovación de su plantilla luego de la conquista del título 40 en la historia de la institución el pasado 7 de enero frente al Marathón por el torneo Apertura.

Este martes Olimpia dio a conocer la baja por mutuo acuerdo con el arquero colombiano Andrés Felipe Salazar, quien jugará con Águilas Doradas de su país.

Y DIEZ conoció detalles del nuevo fichaje que tienen para hacerle competencia a Edrick Menjívar en el arco, llega el novel Onán Rodríguez procedente de Real España.

Al meta de 23 años se le venció el contrato con Real España y no llegó a un acuerdo de renovación a pesar de todo intento posible de la directiva aurinegra.

Onán Rodríguez ya tiene un acuerdo con el Olimpia, además fue tentado por Motagua y Olancho FC con buenas pretensiones económicas. El meta está pasando sus días de vacaciones en su natal Puerto Cortés y firma por 3 años.

Directivos del Olimpia se trasladarán este miércoles 14 de enero al puerto más importante de Centroamérica para la firma oficial. De hecho, Onán Rodríguez ya conoce que el sábado 17 de enero se debe presentar al inicio de la pretemporada de los blancos.