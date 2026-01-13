¿Cuál fue la respuesta del León? Los detalles íntimos de la reunión entre Alajuelense y Olimpia por Jorge Álvarez

Desde hace varias semanas el rumor en Honduras y Costa Rica creció, fue aumentando y es una realidad latente que el jugador formado en las Fuerzas Básicas Olimpistas tendría su primera oportunidad como legionario.

Días intensos se viven en el campamento del Olimpia producto que uno de sus referentes es cotizado por la Liga Deportiva Alajuelense que quiere sí o sí al mediocampista Jorge Álvarez.

DIEZ conoció este martes 13 de enero que el vigente campeón de la Liga de Costa Rica y tricampeón de la Copa Centroamericana puso dinero en la mesa.

Hubo reunión entre directivas de los clubes poderosos de Honduras y Costa Rica. Los Manudos dejaron claro que Jorge Álvarez encaja a la perfección en su proyecto 2026.

Esto incluye competir en tres certámenes a nivel clubes, el campeonato local, el desarrollo de la Concacaf Champions League donde están clasificados a octavos de final y la Copa Centroamericana 2026.

En la reunión la junta administrativa del Olimpia le comunicaron a Alajuelense "que muy poco dinero fue la oferta", le reveló una fuente de entero crédito a DIEZ.

Olimpia no dejará salir a Jorge Álvarez por una cifra menor al medio millón de dólares como una venta definitiva debido que el futbolista aún tiene contrato por un año.

Jorge Álvarez tiene la total confianza del entrenador Eduardo Espinel también para las tres competencias que tienen por delante: la Liga Nacional, la Concacaf Champions League donde se medirán en primera ronda al América de México y la Copa Centroamericana 2026.

El volante está al tanto de todo lo que está pasando a su alrededor, se lo comunicó el presidente Rafael Villeda y la tentación de jugar en otro club grande de Centroamérica lo seduce al volante que desea salir de la mejor forma.

Sin embargo, Jorge Álvarez se reunirá con su representante para tratar de convencer a la Liga Deportiva Alajuelense de mejorar la oferta presentada. Se vienen días agitados con el tema.