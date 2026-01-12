Jorge Álvarez tomó su vuelo y el futuro del jugador se definirá tras la oferta presentada por Alajuelense

El conjunto tico se contactó con el entorno del jugador y este se miró atraído por la oferta del conjunto manudo. La decisión no pasa sólo por el jugador, sino por la directiva merengue.<b>Olimpia </b>dejó clara su postura.<b> DIEZ </b>conoció que el león fijó un precio de salida de 700 mil dólares por <b>Jorge Álvarez,</b> cifra que ronda los 18 millones de lempiras. <br />La directiva considera que el jugador atraviesa un buen momento deportivo y que su proyección justifica una tasación elevada dentro del mercado centroamericano.La oferta presentada por el equipo tico es mucho menor a la cifra que piden los merengue, pero las negociaciones están abiertas. Álvarez realmente está ligada por seis meses, su contrato vence en diciembre y el Olimpia podría perder de hacer caja chica en caso de no aceptar esta oferta.<b>LA DECISIÓN DE JORGE ÁLVAREZ</b>Luego de expresar su deseo a la directiva de Olimpia de poder formar parte de la Liga Deportiva Alajuelense, el jugador se mantiene a la espera de la luz verde.Mientras tanto, el volante ha decidido tomar vuelo y viajar de vacaciones a Roatán, Islas de la Bahía, donde pasa un merecido descanso.