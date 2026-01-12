Jorge Álvarez tomó su vuelo y el futuro del jugador se definirá tras la oferta presentada por Alajuelense

El volante es pretendido por la Liga Deportiva Alajuelense, quienes han venido dándole seguimiento al volante desde la temporada pasada y ahora van en serio.

Luego de conquistar la copa 40, el mercado de piernas podría sacudir las filas de los leones, quienes buscan sus refuerzos y podrían aumentar más ante la posible salida de Jorge Álvarez.

El conjunto tico se contactó con el entorno del jugador y este se miró atraído por la oferta del conjunto manudo. La decisión no pasa sólo por el jugador, sino por la directiva merengue.

Olimpia dejó clara su postura. DIEZ conoció que el león fijó un precio de salida de 700 mil dólares por Jorge Álvarez, cifra que ronda los 18 millones de lempiras.



La directiva considera que el jugador atraviesa un buen momento deportivo y que su proyección justifica una tasación elevada dentro del mercado centroamericano.

La oferta presentada por el equipo tico es mucho menor a la cifra que piden los merengue, pero las negociaciones están abiertas.

Álvarez realmente está ligada por seis meses, su contrato vence en diciembre y el Olimpia podría perder de hacer caja chica en caso de no aceptar esta oferta.

LA DECISIÓN DE JORGE ÁLVAREZ

Luego de expresar su deseo a la directiva de Olimpia de poder formar parte de la Liga Deportiva Alajuelense, el jugador se mantiene a la espera de la luz verde.

Mientras tanto, el volante ha decidido tomar vuelo y viajar de vacaciones a Roatán, Islas de la Bahía, donde pasa un merecido descanso.