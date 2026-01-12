Exjugador de Olimpia se despide de Juticalpa y revela por medio de un comunicado el motivo de su salida

Uno de ellos es el Juticalpa, quien después de su presentación en el Apertura, la directiva quiere enderezar el rumbo del club, pero sufren una baja inesperada.

A las puertas de arrancar el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, los clubes sigue sufriendo bajas y altas para encarar el campeonato de la mejor manera.

El futbolista Cristian Altamirano ha sorprendido por medio de sus redes sociales y adelanta que no seguirá más en la institución.

"Expreso mi más sincero agradecimiento a la institución, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición por la confianza, el apoyo y profesionalismo brindado en todo momento",

Y agregó: "Me despido con orgullo y gratitud por la oportunidad de haber sido parte de la historia de este equipo".

NUEVO FICHAJE PARA EL CLAUSURA

El lateral derecho hondureño Wisdom Quayé se olvida del Victoria tras los duros meses que vivió por la falta de pagos, y este lunes ha sido anunciado como nuevo refuerzo de un club de la Liga Nacional de Honduras.

Quayé fue presentado como nuevo jugador del Juticalpa FC de cara a la disputa de la nueva temporada del fútbol hondureño con el arranque del torneo Clausura 2026 a la vuelta de la esquina.

"¡Bienvenido a casa! El Juticalpa Fútbol Club le da la bienvenida a Wisdom Quaye, quien se suma a nuestro plantel para defender nuestros colores con entrega, disciplina y pasión", confirmaron los Canecheros en sus redes sociales.