Exjugador de Olimpia se despide de Juticalpa y revela por medio de un comunicado el motivo de su salida

El futbolista <b>Cristian Altamirano</b> ha sorprendido por medio de sus redes sociales y adelanta que no seguirá más en la institución."Expreso mi más sincero agradecimiento a la institución, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición por la confianza, el apoyo y profesionalismo brindado en todo momento",Y agregó: "Me despido con orgullo y gratitud por la oportunidad de haber sido parte de la historia de este equipo".<b>NUEVO FICHAJE PARA EL CLAUSURA</b>El lateral derecho hondureño Wisdom Quayé se olvida del Victoria tras los duros meses que vivió por la falta de pagos, y este lunes ha sido anunciado como nuevo refuerzo de un club de la Liga Nacional de Honduras.Quayé fue presentado como nuevo jugador del Juticalpa FC de cara a la disputa de la nueva temporada del fútbol hondureño con el arranque del torneo Clausura 2026 a la vuelta de la esquina."¡Bienvenido a casa! El Juticalpa Fútbol Club le da la bienvenida a Wisdom Quaye, quien se suma a nuestro plantel para defender nuestros colores con entrega, disciplina y pasión", confirmaron los Canecheros en sus redes sociales.