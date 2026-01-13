Entre la espada y la pared: A Victoria le quedan pocas horas para cumplir su deuda y seguir en primera división

<b>Jorge Herrera</b>, presidente de la Liga Nacional, dijo en entrevista para los medios de comunicación que la junta directiva del Victoria tenía un plazo que finaliza este 15 de enero. Por lo tanto, los ceibeños tienen hasta esa fecha para poder saldar los pagos pendientes al plantel y seguir dando la pelea en la primera categoría del fútbol de Honduras.<i><b>¿Qué pasa si no pagan en la fecha límite?</b></i>En caso de que <b>Javier Cruz</b>, presidente del Victoria, no cumpla su palabra de acabar con la deuda millonaria del club, las autoridades de la Liga Nacional tendrán una asamblea extraordinaria para decidir el futuro de la jaiba brava y en el que la sanción máxima podría ser la desafiliación del equipo en el torneo, por consecuencia, descenderlo a la segunda división.