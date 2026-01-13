¿Quién será el nuevo presidente? Marathón vive días decisivos y podría darse un cambio en la dirección deportiva

Marathón tuvo un 2025 agridulce porque celebró su cumpleaños número 100, pero cargó con el triste fallecimiento de su presidente <b>Orinson Amaya</b> y se quedaron a un pasó de conseguir <u><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-marathon-liga-nacional-honduras-gran-final-titulo-40-KE28863696" target="_blank">la ansiada décima copa</a></b></u>. Ahora, el 2026, es un año de tomar decisiones y trabajos extenuantes a beneficio del club.No hay duda que el Monstruo Verde ha sido el equipo o uno de los equipos con mayor crecimiento en la Liga Nacional en los últimos años. El embellecimiento de su estadio, los trabajos de su Complejo Deportivo, el plantel que hoy posee y su economía estable dan todos los créditos para determinarlo de esa manera.