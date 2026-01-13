¿Quién será el nuevo presidente? Marathón vive días decisivos y podría darse un cambio en la dirección deportiva

No hay duda que el Monstruo Verde ha sido el equipo o uno de los equipos con mayor crecimiento en la Liga Nacional en los últimos años. El embellecimiento de su estadio, los trabajos de su Complejo Deportivo, el plantel que hoy posee y su economía estable dan todos los créditos para determinarlo de esa manera.

Marathón tuvo un 2025 agridulce porque celebró su cumpleaños número 100, pero cargó con el triste fallecimiento de su presidente Orinson Amaya y se quedaron a un pasó de conseguir la ansiada décima copa . Ahora, el 2026, es un año de tomar decisiones y trabajos extenuantes a beneficio del club.

Sin embargo, para que el camino continue de la misma manera hay muchos temas inmediatos que se deben abordar, como quien tomará el lugar del eterno Orinson Amaya.

ELECCIÓN DE SU PRESIDENTE

Dentro del seno esmeralda una las interrogantes que más se hacen es: ¿Quién será el nuevo mandamás? Es por eso que desde diciembre se han sostenido reuniones para ir encaminando la situación, pero será hasta el lunes 19 de enero que se llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria para elegir a la nueva junta directiva que estará al frente de la institución por los próximos dos años.

Entre los candidatos a tomar las riendas de la entidad sampedrana están: el vicepresidente ejecutivo, Eduardo Lontero, el presidente vitalicio de Marathón, Daniel Otero, y el ex presidente Arturo ‘Tuky" Bendaña, quien abiertamente ha manifestado que le encantaría volver a la presidencia del equipo.

SALIDA DE MARIO BERRIOS

El llamado ‘eterno capitán’, Mario Berrios, está cumpliendo un año de fungir como el director deportivo de Marathón y ha realizado una labor muy destacada en el puesto, llevando al club a Pablo Lavallén y su cuerpo técnico, trayendo futbolista que han aportado, manteniendo una imagen respetada por los futbolistas y que ha servido para ser ese enlace entre el plantel y los altos mandos. La última gran obra fue lograr la renovación de Nicolás Messiniti contra el interés agresivo de muchos equipos que querían llevárselo.

A pesar de todo esto, la continuidad del ex jugador está en suspenso porque su contrato terminó, todo va depender de como se elabore la nueva Junta Directiva y que los planes de trabajo sigan el curso que ha tenido en los últimos años.

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Muchos proyectos se visualizaban post-centenario en Marathón, por ejemplo, fortalecimiento de las fuerzas básicas, alianzas con clubes en el exterior para la exportación de talentos y lo más inmediato el alumbrado del estadio Yankel Rosenthal que es lo más inmediato.

¿Qué pasó con el plan? El plan sigue en pie porque el contrato Orinson Amaya lo dejo firmado, pero aún no hay fecha de inicio debido a que no se ha efectuado el primer deposito a la empresa que realizará las labores. El pagó se iba a hacer el día que el empresario falleció lamentablemente.

FORTALECIMIENTO DEL PLANTEL

No hay duda que Marathón tiene uno de los planteles más compactos y notorio en la Liga Nacional. El trabajo del argentino Pablo Lavallén ha sido captado por los jugadores y se ha evidenciado en el terreno de juego. Con esto la directiva está muy satisfecha, pero trabajan en sumar un par de piezas más.

Una de las labores en agenda es la renovación del líder de la zaga central, Henry Figueroa, con quien ya hay un acuerdo verbal para extender la relación laboral por un año. Los verdolagas también están en busca de un segundo portero, un lateral derecho y un ‘10’ extranjero. La única baja confirmada es la del panameño Iván Anderson.

GANAR LA DÉCIMA

Deportivamente no hay otra prioridad como trasladar todos los trabajos de años en un título. La copa número 10 es la prioridad de todos los marathones, en el torneo Apertura 2025-26 estuvieron muy cerca; Sin embargo, nuevamente se les negó y son siete años de sequía.

Esto va de la mano con la urgencia de volver a competir internacionalmente y dar lucha los equipos que ante sus constantes presencias en torneos de copa han crecido, por mencionar nombres: Real Estelí, Antigua GFC, Xelajú o el CAI de Panamá.