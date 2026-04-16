Tabla de posiciones Honduras: Motagua vence a Victoria y está desbancando a Real España del primer lugar en el Clausura

Con este resultado, Motagua está recuperando la cima del campeonato y desbanca a Real España del primer lugar. Las águilas alcanzan los 32 puntos y la Máquina se quedan con 31.

Luego de disputado el partido reprogramado de la Jornada 15 del torneo Clausura de la Liga Nacional entre Victoria vs Motagua , ahora se han dado cambios en la tabla de posiciones.

La modificación en la clasificación se ve marcado y la lucha por estar en la fiesta grande se pone al rojo vivo, donde se acortan las distancias entre Motagua 32, Real España 31 y Olimpia con 29. Los catedráticos tiene un juego más.

Más abajo podemos destacar a los Potros de Olancho, club que suma 27 puntos y se ha metido a la pelea por los primeros lugares.

El quinto puesto lo ocupa el Marathón, quienes después de perder el último partido descendieron un escalón.

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LUCHA POR EL ÚLTIMO BOLETO

Cabe destacar que también existe una ardua lucha por querer conquistar el último boleto a la liguilla y hay varios clubes que aún lo quieren alcanzar.

El sexto puesto en el actual clasificación del Clausura lo ocupa el Choloma con 20 puntos y con su último triunfo logró desbancar a los Lobos de la UPNFM que se quedó con 18 unidades.

Pese a estar un par de escalones más abajo, Génesis con 16 puntos, Juticalpa y Platense con 15, aún tienen opciones matemáticas para seguir soñando con la fiesta grande.