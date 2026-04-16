Victoria vs Motagua EN VIVO hoy, hora y dónde ver: ¡El Azul va por el liderato de la tabla!

Victoria y Motagua se miden este jueves 16 de abril en partido reprogramado de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026, en el que el Ciclón Azul buscará el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras.

Este duelo a jugarse en el estadio Ceibeño debió disputarse el 1 de abril, pero las Águilas solicitaron aplazarlo por tener a cinco futbolistas convocados a la Selección de Honduras para el juego amistoso contra Perú, petición que fue aceptada por el Victoria y la Liga Nacional.

Fuera de casa y sin barras: duro golpe para Motagua y Olimpia tras violencia en el clásico

Adentrándonos en el partido, no será fácil para el Motagua que busca el liderato y esta es una ocasión inmejorable que se le presenta, sin embargo enfrente tendrá a una Jaiba con la misma necesidad de sumar, pero para cumplir otro objetivo.

El Victoria está en una crisis profunda tanto de resultados como económicos, con los jugadores exigiendo el pago de salarios atrasados y con su pelea por no descender a Segunda División.