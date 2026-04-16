Comisión de Disciplina saca a Olimpia y Motagua de Tegucigalpa y reciben dura sanción económica tras disturbios

La<b> Comisión de Disciplina </b>anunció este jueves 16 de abril los castigos de la jornada 18 del torneo Clausura de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet</a></b> donde incluyen lo sucedido en Tegucigalpa donde las barras de Olimpia y Motagua protagonizaron una lamentable pelea.El clásico capitalino llegaba como el foco de atención de la fecha, sin embargo, se vio empañado horas antes debido que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-motagua-olimpia-super-clasico-honduras-sede-horario-donde-verlo-por-tv-JA30122946" target="_blank">las barras ocasionaron un caos</a></b> en las cercanías del estadio Nacional Chelato Uclés.