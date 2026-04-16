Comisión de Disciplina saca a Olimpia y Motagua de Tegucigalpa y reciben dura sanción económica tras disturbios

El clásico capitalino llegaba como el foco de atención de la fecha, sin embargo, se vio empañado horas antes debido que las barras ocasionaron un caos en las cercanías del estadio Nacional Chelato Uclés.

La Comisión de Disciplina anunció este jueves 16 de abril los castigos de la jornada 18 del torneo Clausura de la Liga Hondubet donde incluyen lo sucedido en Tegucigalpa donde las barras de Olimpia y Motagua protagonizaron una lamentable pelea.

Hubo muchos heridos, entre ellos elementos de la Policía Nacional y vehículos de vecinos. Además, el árbitro Saíd Martínez, quien dirigió el encuentro, pero también su unidad de transporte sufrió daños.

Comenzando, la Comisión de Disciplina determinó, como adelantó DIEZ, que el club local, Motagua, recibió un castigo de tres partidos que tiene que jugar fuera de Tegucigalpa como responsables de incumplir la seguridad en el clásico. También el Ciclón Azul tendrá que pagar una multa de 100 mil lempiras.

Mientras que Olimpia, quien era el club visitante, no fue perdonado por la Comisión de Disciplina y recibió un castigo de dos partidos lejos de Tegucigalpa y una multa de 50 mil lempiras. Estas sentencias comienzan a ejecutarse desde la jornada 20.

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Las barras de ambos clubes capitalinos recibieron un ejemplar castigo por parte de la Comisión de Disciplina, su ingreso está prohibido para todos escenario deportivo por seis meses.