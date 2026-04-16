Enrique Borja, el campeón sudamericano de Choloma: su fichaje frustrado a Europa y cómo llegó a Honduras: "Me gustó la idea".

<b>¿Qué puedes decir, después de tres meses aproximadamente, sobre el fútbol hondureño? </b><br /><br />Creo que es diferente al fútbol al que estaba acostumbrado. No venía con ritmo por temas de papeles y algunas lesiones, pero es un fútbol fuerte, duro. Aun así, varios equipos intentan jugar bien. Nosotros también lo hacemos por momentos. Llevo pocos partidos, este fue el noveno o décimo, pero estoy contento y adaptándome.<b>¿Cómo se da tu llegada a Honduras después de jugar en tantos países?</b><br /><br />Gracias a Dios pude jugar desde joven en distintos clubes y países. Venía de un tiempo sin ritmo por documentación y lesiones. Esta es una oportunidad linda en un fútbol que no conocía. Tengo 30 años y quiero seguir creciendo, ayudar a mi equipo y continuar mi carrera.<b>Cuando te dicen que hay una oportunidad en Honduras, ¿qué piensas?</b><br /><br />Hablé con mi representante, con quien ya tenía buena relación. Cuando surgió lo de Honduras no dudé, porque quería jugar y sumar minutos. Sabía que aquí hay buen fútbol, que se juega bien por abajo, aunque con menos intensidad que en Sudamérica. Además, me gustó la idea de conocer otro país.<b>¿Investigaste sobre Honduras antes de venir o pediste referencias?</b><br /><br />Investigué un poco, más que nada sobre el fútbol. También vi la cercanía entre ciudades. Mi enfoque principal fue venir a jugar, estar en forma y sumar minutos.<b>¿Con qué te encontraste en Honduras? ¿Qué te ha sorprendido?</b><br /><br />Más que nada la comida. Me costó al principio porque no estoy acostumbrado a muchas frituras. Buscaba opciones más saludables, como pollo sin aderezos. Con el tiempo me adapté y encontré lugares adecuados. En general, organizándose, uno se acomoda bien.<b>¿Vienes de países donde el fútbol es el pan de cada día? ¿Te imaginabas que Honduras era así de futbolero?</b><br /><br />Sí, la verdad que sí. En Paraguay también se vive mucho el fútbol, quizás un poco menos que en Argentina o Brasil, pero acá en Honduras son muy apasionados. La gente está muy metida e identificada con sus equipos. Me gusta porque hay partidos con buena cantidad de público. A mí me encanta jugar con estadio lleno, crecí así desde chico. En general estoy contento.