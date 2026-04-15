OFICIAL: Nashville y Andy Nájar ya conocen el camino; así se jugarán las semifinales de la Concacaf Champions Cup

Uno de los clasificados es el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/toluca-humilla-la-galaxy-clasifica-semifinales-copa-de-campeones-concacaf-LL30196872" target="_blank">Toluca</a></b>, que ahora tendrá un duro desafío al enfrentarse a <b>Los Angeles FC </b>(LAFC), equipo que viene de eliminar a <b>Cruz Azul </b>en una de las series más destacadas de la fase anterior. El conjunto mexicano buscará hacer valer su condición en el partido de vuelta, que se disputará en el estadio Nemesio Díez.Por el otro lado del cuadro, <b>Nashville SC, </b>club donde milita <b>Andy Nájar </b>y <b>Bryan Acosta, </b>dio el golpe al dejar fuera al <b>América </b>y avanzó con autoridad a las semifinales, donde se medirá a <b>Tigres UANL</b>, que logró su clasificación tras un ajustado empate global de 3-3, resultado que le permitió avanzar en la serie.De esta manera, las semifinales quedaron definidas con dos enfrentamientos de alto nivel: <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/america-nashville-en-vivo-champions-concacaf-partido-andy-najar-OE30166329" target="_blank">Nashville SC</a> </b>contra <b>Tigres UANL</b>, y <b>Toluca </b>frente a <b>LAFC</b>, en duelos que prometen intensidad y espectáculo en la búsqueda del título regional.Hasta el momento, la Concacaf no ha confirmado de manera oficial las fechas y horarios de estos encuentros, pero se maneja que los partidos de ida se disputen tentativamente entre el 28 y el 30 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se jugarían entre el 5 y el 7 de mayo.