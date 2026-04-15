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OFICIAL: Nashville y Andy Nájar ya conocen el camino; así se jugarán las semifinales de la Concacaf Champions Cup

Este miércoles se han definido los últimos clasificados a las semifinales y se confirman los dos cruces para conocer al próximo campeón.

  • OFICIAL: Nashville y Andy Nájar ya conocen el camino; así se jugarán las semifinales de la Concacaf Champions Cup

    Nashville, equipo donde milita Andy Nájar y Bryan Acosta, conoce su camino hacia la final de la Concacaf Champions Cup.
2026-04-15

La Concacaf Champions Cup, el torneo más importante a nivel de clubes en la región, ya tiene definidas sus semifinales tras una fase de cuartos de final llena de sorpresas, en la que varios equipos mexicanos de peso quedaron eliminados.

Entre los resultados más llamativos estuvo la eliminación del América y Cruz Azul, dos de los favoritos al título, lo que abrió el camino para nuevos protagonistas en la recta final del certamen que otorga un boleto al Mundial de Clubes.

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Uno de los clasificados es el Toluca, que ahora tendrá un duro desafío al enfrentarse a Los Angeles FC (LAFC), equipo que viene de eliminar a Cruz Azul en una de las series más destacadas de la fase anterior. El conjunto mexicano buscará hacer valer su condición en el partido de vuelta, que se disputará en el estadio Nemesio Díez.

Por el otro lado del cuadro, Nashville SC, club donde milita Andy Nájar y Bryan Acosta, dio el golpe al dejar fuera al América y avanzó con autoridad a las semifinales, donde se medirá a Tigres UANL, que logró su clasificación tras un ajustado empate global de 3-3, resultado que le permitió avanzar en la serie.

De esta manera, las semifinales quedaron definidas con dos enfrentamientos de alto nivel: Nashville SC contra Tigres UANL, y Toluca frente a LAFC, en duelos que prometen intensidad y espectáculo en la búsqueda del título regional.

Hasta el momento, la Concacaf no ha confirmado de manera oficial las fechas y horarios de estos encuentros, pero se maneja que los partidos de ida se disputen tentativamente entre el 28 y el 30 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se jugarían entre el 5 y el 7 de mayo.

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Los aficionados podrán seguir todas las emociones de estas semifinales a través de ESPN en televisión, así como por la plataforma de streaming Disney Plus, donde se transmitirán los partidos que restan de la Concacaf Champions Cup.

SEMIFINALES DEFINIDAS EN LA CONCACAF CHAMPIONS CUP

Nashville SC vs Tigres

Toluca vs LAFC

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Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
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