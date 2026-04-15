Toluca humilla a LA Galaxy y logra su clasificación a las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf

El segundo gol de <b>Paulinho </b>a los 13 minutos del segundo tiempo liquidaba por completo el duelo al aprovechar la total ausencia de defensores del <b>LA Galaxy </b>dentro del área.No contento, el portugués volvió a rematar en el minuto 64, tras definir en un mano a mano frente al guardameta rival. Con este doblete, se posiciona momentáneamente como el máximo goleador del campeonato.Los Diablos Rojos gestionaron con maestría la vuelta de esta eliminatoria, haciendo valer su ventaja de 4-2 en la ida para dictar el ritmo del encuentro con autoridad absoluta.A través de un notable dominio territorial, los mexicano neutralizaron cada intento de reacción local y asfixió la creatividad de una escuadra angelina que apenas encontró la forma de imponer sus condiciones en el césped.Los angelinos echaron en falta la efectividad con la que acostumbran a sorprender Marco Reus y Gabriel Pec, sus grandes estrellas, que en la primera parte pasaron casi desapercibidos en la creación de oportunidades.