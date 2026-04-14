Bouanga sepultó al Cruz Azul y LAFC avanzan a las semifinales de la Champions de Concacaf

Los aficionados aztecas, que retaron hace dos semanas con su grito homofóbico al presidente de la FIFA, <b>Gianni Infantino</b>, sin que hubiera consecuencias, y repitieron el acoso en los últimos partidos de liga, hoy insistieron, lo cual llevó a la suspensión momentánea del partido cinco minutos.Recuperados por la pausa que les regalaron los hinchas del equipo contrario, el cuadro de <b>Los Angeles</b> presionó en la reanudación.Los celestes insistieron en el ataque, mas carecieron de puntería en remates de <b>Rodolfo Rotondi</b> y<b> Gabriel Fernánde</b>z, en los cuales se lució el guardameta francés <b>Hugo Lloris</b>.Cuando más concentración necesitaba <b>Cruz Azul</b>, en el 90+2 el argentino<b> Gonzalo Piovi </b>se hizo expulsar en una agresión ingenua y firmó la eliminación de su equipo. Segundos después, hubo una falta en el área del colombiano <b>Willer Ditta</b> y <b>Bouanga </b>convirtió el penal, el 1-1.<br />