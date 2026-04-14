Bouanga sepultó al Cruz Azul y LAFC avanzan a las semifinales de la Champions de Concacaf

Los Angeles FC empató este martes 1-1 contra el Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc (Puebla) para convertirse en el primer semifinalista de la Champions de Concacaf, al ganar la serie por margen de 4-1. El uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández anotó para los azules, que dominaron el partido, mas carecieron de contundencia y perdieron el título ganado en 2025, guiados por el entonces entrenador uruguayo Vicente Sánchez. El gabonés Denis Bouanga descontó para la visita en los minutos finales.

Tras ser goleados por 0-3 el pasado martes en la ida, la 'Máquina' del DT argentino Nicolás Larcamón comenzó con líneas adelantadas, aunque, desconcentrados, recibieron cuatro amonestaciones en los primeros 13 minutos. Luego de una falta en el área del español Sergi Palencia, en el minuto 15 el 'Toro' Fernández convirtió el penal para poner el 1-0, con lo cual el cuadro mexicano lograba su primer objetivo: un gol temprano. Cruz Azul insistió en atacar. En el minuto 33, Andrés Montaño tuvo en sus botines el segundo tanto, pero remató por fuera. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Como en la primera mitad, en la segunda los mexicanos salieron acelerados ante un rival que adoptó una actitud ofensiva y por momentos le quitó la pelota al rival.

Los aficionados aztecas, que retaron hace dos semanas con su grito homofóbico al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sin que hubiera consecuencias, y repitieron el acoso en los últimos partidos de liga, hoy insistieron, lo cual llevó a la suspensión momentánea del partido cinco minutos. Recuperados por la pausa que les regalaron los hinchas del equipo contrario, el cuadro de Los Angeles presionó en la reanudación. Los celestes insistieron en el ataque, mas carecieron de puntería en remates de Rodolfo Rotondi y Gabriel Fernández, en los cuales se lució el guardameta francés Hugo Lloris. Cuando más concentración necesitaba Cruz Azul, en el 90+2 el argentino Gonzalo Piovi se hizo expulsar en una agresión ingenua y firmó la eliminación de su equipo. Segundos después, hubo una falta en el área del colombiano Willer Ditta y Bouanga convirtió el penal, el 1-1.

