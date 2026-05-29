¿Julián Álvarez al Barcelona? El Atlético rompe el silencio con una frase letal

El Atlético de Madrid ha desmentido con rotundidad los rumores que vinculan a Julián Álvarez con el Barcelona. Desde las oficinas del Metropolitano aseguran que no existe ningún tipo de negociación abierta por el delantero argentino. La directiva rojiblanca quiere frenar de golpe las especulaciones sobre el futuro de su gran estrella. Fuentes del club madrileño califican las informaciones periodísticas como una absoluta mentira sin fundamento. La entidad colchonera insiste en que el Barcelona no ha presentado ninguna oferta formal este viernes. El enfado en la zona noble del estadio es monumental ante lo que consideran filtraciones interesadas.

El malestar en el Atlético de Madrid viene de largo debido a este constante ruido mediático. Los dirigentes rojiblancos ya denunciaron el jueves una campaña perfectamente orquestada para desestabilizar al equipo. Apuntan directamente al entorno del club catalán y a supuestos intermediarios del propio futbolista. En el Metropolitano sostienen que esta situación no es nueva y que se repite constantemente. Según explican desde el club, las informaciones falsas comenzaron casi desde el día en que Julián llegó. Consideran que se está intentando perturbar la tranquilidad del jugador de forma totalmente injustificada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La postura de la dirección deportiva del Atlético de Madrid es firme e inamovible. El club madrileño ha dejado muy claro que el delantero campeón del mundo no está en venta. No tienen ninguna intención de escuchar propuestas ni de sentarse a negociar con ningún rival. El futbolista argentino firmó un contrato de larga duración que lo vincula hasta el año 2030. Esta vinculación temporal demuestra el compromiso mutuo entre el jugador y la entidad de la capital. El Atlético diseñó este proyecto deportivo a largo plazo con el atacante como pieza clave.