¿Julián Álvarez al Barcelona? El Atlético rompe el silencio con una frase letal

El Atlético de Madrid ha desmentido con rotundidad los rumores que vinculan a Julián Álvarez con el Barcelona. Desde las oficinas del Metropolitano aseguran que no existe ningún tipo de negociación abierta por el delantero argentino. La directiva rojiblanca quiere frenar de golpe las especulaciones sobre el futuro de su gran estrella.
Fuentes del club madrileño califican las informaciones periodísticas como una absoluta mentira sin fundamento. La entidad colchonera insiste en que el Barcelona no ha presentado ninguna oferta formal este viernes. El enfado en la zona noble del estadio es monumental ante lo que consideran filtraciones interesadas.
El malestar en el Atlético de Madrid viene de largo debido a este constante ruido mediático. Los dirigentes rojiblancos ya denunciaron el jueves una campaña perfectamente orquestada para desestabilizar al equipo. Apuntan directamente al entorno del club catalán y a supuestos intermediarios del propio futbolista.
En el Metropolitano sostienen que esta situación no es nueva y que se repite constantemente. Según explican desde el club, las informaciones falsas comenzaron casi desde el día en que Julián llegó. Consideran que se está intentando perturbar la tranquilidad del jugador de forma totalmente injustificada.
La postura de la dirección deportiva del Atlético de Madrid es firme e inamovible. El club madrileño ha dejado muy claro que el delantero campeón del mundo no está en venta. No tienen ninguna intención de escuchar propuestas ni de sentarse a negociar con ningún rival.
El futbolista argentino firmó un contrato de larga duración que lo vincula hasta el año 2030. Esta vinculación temporal demuestra el compromiso mutuo entre el jugador y la entidad de la capital. El Atlético diseñó este proyecto deportivo a largo plazo con el atacante como pieza clave.
El blindaje económico del delantero es la mayor garantía de tranquilidad para los rojiblancos. Julián Álvarez cuenta con una cláusula de rescisión prohibitiva fijada en quinientos millones de euros. Esa estratosférica cifra aleja definitivamente cualquier intento de fichaje por parte de otros clubes.
Con este contundente mensaje, el Atlético de Madrid pretende zanjar el asunto de manera definitiva. El club cierra la puerta a los rumores y se enfoca en el rendimiento deportivo. Ahora la pelota está en el tejado de quienes intentan forzar una salida imposible.