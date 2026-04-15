Arbeloa no se contuvo por la roja a Camavinga y habló de su futuro tras eliminación: "Dolido por los jugadores"

"El Bayern, por la manera que tiene que jugar, que se preocupara de defendernos y tener jugadores capaces de salir de la presión agresiva. Volvería a sacar a este equipo. Han hecho un gran esfuerzo y han demostrado una gran personalidad. En la segunda parte sabíamos que teníamos que aguantar y mala suerte no haber materializado las ocasiones. En el fútbol hay que ser claro cuando estás ante el portero", señaló. <br />"Muy dolido. Sobre todo por la forma. Desde aquí también felicitar al Bayern por su gran eliminatoria, pero nos habría gustado que nos ganaran de manera diferente a cómo ha sido por una expulsión inexplicable. Mis jugadores sienten dolor e injusticia porque todo lo que han hecho en el campo se ha tirado por tierra por una acción que ha tenido el árbitro", apunta. Por último, explicó por qué cree que el árbitro mostró la segunda amarilla a Camavinga: "Creo que le ha sacado la tarjeta porque los jugadores del Bayern han ido a decirle que era la segunda. Ni una amarilla merece eso. Los árbitros o no han jugado al fútbol o no saben manejar estas situaciones. Pero es peor que no sepa que el jugador no tenía una tarjeta que le había sacado no hace mucho cuando había entrado", culminó.