EN VIVO Motagua vs Olimpia: Súper clásico de Honduras, sede, horario y dónde verlo por TV

El Motagua arriba a este compromiso ubicado segundo en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">tabla de posiciones</a></b> con 29 puntos, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato. El Ciclón Azul buscará hacer valer su condición y dar un golpe de autoridad que lo acerque aún más a la cima, en un duelo que siempre exige intensidad y máxima concentración.Por su parte, <b>Olimpia llega tercero con 26 unidades</b>, con la gran oportunidad de recortar distancias directas frente a su eterno rival. El León sabe que un triunfo no solo significaría escalar en la tabla, sino también un impulso anímico clave en la recta final del torneo.El delantero brasileño<b> John Kleber es baja en el Ciclón Azul</b> luego de su expulsión ante Marathón. En total, estará ausente en tres encuentros. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/bengtson-olimpia-fortalece-tiene-tres-altas-confirmadas-para-clasico-contra-motagua-HC30104120#image-1" target="_blank">Olimpia presente tres altas</a></b>, regresan tras recuperarse de sus lesiones Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, además vuelve tras cumplir una sanción por expulsión el novato David Flores.En la historia Olimpia y Motagua se han enfrentado 290 veces donde el León obtuvo 111 victoria, el Ciclón Azul cuenta 64 triunfos y existen 115 empates. En Tegucigalpa se han desarrollado 271 clásicos con los melenudos con 100 celebraciones y 59 para el Mimado, igualaron 112. Y en otras ciudad cuentan con 19 juegos: Olimpia ganó 11, Motagua 5 y empataron 3, estadística cortesía Ismael Ramos.Boletería del súper clásico: Sol: 150 lempiras, sombra: 300 lempiras y silla: 500 lempiras. Niños mayores pagan boleto completo, venta en puntos y App Tengo. Habrá más de 600 elementos de seguridad para el clásico, los portones abren al público desde las 3 de la tarde. Desde la 1:00 pm la Policía Nacional comenzará a tomar el control de los accesos más cercanos.<br /><br /><b>DETALLES DEL CLÁSICO MOTAGUA VS OLIMPIA<br />Sede: </b>Tegucigalpa<br /><b>Estadio:</b> Nacional Chelato Uclés<br /><b>Hora de inicio: </b>5:15 pm<br /><b>Árbitro: </b>Saíd Martínez<br /><b>Transmisión: </b>Sigue el MINUTO A MINUTO por DIEZ.HN y en TV por TVC.