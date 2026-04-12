EN VIVO Motagua vs Olimpia: Súper clásico de Honduras, sede, horario y dónde verlo por TV

El escenario será el mítico estadio Nacional Chelato Uclés, donde se espera un ambiente vibrante con dos equipos que llegan peleando en la parte alta de la tabla.

El fútbol hondureño se detiene una vez más para vivir una nueva edición del clásico capitalino entre Motagua y Olimpia , duelo correspondiente a la jornada 18 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

El Motagua arriba a este compromiso ubicado segundo en la tabla de posiciones con 29 puntos, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato. El Ciclón Azul buscará hacer valer su condición y dar un golpe de autoridad que lo acerque aún más a la cima, en un duelo que siempre exige intensidad y máxima concentración.

Por su parte, Olimpia llega tercero con 26 unidades, con la gran oportunidad de recortar distancias directas frente a su eterno rival. El León sabe que un triunfo no solo significaría escalar en la tabla, sino también un impulso anímico clave en la recta final del torneo.

El delantero brasileño John Kleber es baja en el Ciclón Azul luego de su expulsión ante Marathón. En total, estará ausente en tres encuentros. Olimpia presente tres altas, regresan tras recuperarse de sus lesiones Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, además vuelve tras cumplir una sanción por expulsión el novato David Flores.

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En la historia Olimpia y Motagua se han enfrentado 290 veces donde el León obtuvo 111 victoria, el Ciclón Azul cuenta 64 triunfos y existen 115 empates. En Tegucigalpa se han desarrollado 271 clásicos con los melenudos con 100 celebraciones y 59 para el Mimado, igualaron 112. Y en otras ciudad cuentan con 19 juegos: Olimpia ganó 11, Motagua 5 y empataron 3, estadística cortesía Ismael Ramos.

Boletería del súper clásico: Sol: 150 lempiras, sombra: 300 lempiras y silla: 500 lempiras. Niños mayores pagan boleto completo, venta en puntos y App Tengo. Habrá más de 600 elementos de seguridad para el clásico, los portones abren al público desde las 3 de la tarde. Desde la 1:00 pm la Policía Nacional comenzará a tomar el control de los accesos más cercanos.



DETALLES DEL CLÁSICO MOTAGUA VS OLIMPIA

Sede: Tegucigalpa

Estadio: Nacional Chelato Uclés

Hora de inicio: 5:15 pm

Árbitro: Saíd Martínez

Transmisión: Sigue el MINUTO A MINUTO por DIEZ.HN y en TV por TVC.