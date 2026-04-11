¿Irá la barra del León? Olimpia con tremenda alegría y Motagua recibió fuerte golpe: Todo lo que tienes que saber del súper derbi de Honduras

Además, el tema del arbitraje ha estado en el ojo del huracán y se eligió a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mundial-2026-hoy/arbitros-hondurenos-mundial-copa-mundo-2026-JL30080876" target="_blank">tres mundialistas</a></b> para impartir justica en el clásico de la capital de Honduras.<br /><br />Ya están listos los precios de la boletería, además las autoridades dieron a conocer sugerencias importantes y la seguridad está garantizada.<br /><br /><b>LOS DETALLES DEL CLÁSICO CAPITALINO QUE DEBES CONOCER</b><br /><br />Boletería del súper clásico: Sol: 150 lempiras, sombra: 300 lempiras y silla: 500 lempiras. Niños mayores pagan boleto completo, venta en puntos y App Tengo.<br /><br />Seguridad: Habrá más de 600 elementos de seguridad para el clásico, los portones abren al público desde las 3 de la tarde. Desde la 1:00 pm la Policía Nacional comenzará a tomar el control de los accesos más cercanos.<br /><br />Entre las prohibiciones se dio a conocer que la barra del Olimpia no tendrá acceso, la afición del León estará ubicada en sol sur.<br /><br />La Comisión Nacional de Arbitraje designó al mundialista Saíd Martínez para impartir justicia en el derbi, estará acompañado por Walter López y Christian Ramírez. Merlin Soto será cuarto árbitro. <br /><br />Olimpia puede bajarse del segundo lugar al Motagua, sin embargo es una situación para nada sencilla. El León tiene 26 puntos con 23 goles a favor y 12 en contra, su diferencia es de +11. El Ciclón Azul cuenta con 29 unidades con 25 goles a favor y 10 en contra, la diferencia es de +15.<br /><br />El delantero brasileño John Kleber es baja en el Ciclón Azul luego de su expulsión ante Marathón. En total, estará ausente en tres encuentros.<br /><br />Motagua viene de perder el invicto en el torneo Clausura, la racha positiva le duró en 15 jornadas. Marathón los derrotó por 1-0.<br /><br />Olimpia presente tres altas, regresan tras recuperarse de sus lesiones Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, además vuelve tras cumplir una sanción por expulsión el novato David Flores.<br /><br />En el último clásico del pasado 22 de febrero de la jornada 7 por la primera vuelta el Motagua se llevó el encuentro con marcador 1-0 gracias al gol del uruguayo Rodrigo de Olivera.<br /><br />En la historia Olimpia y Motagua se han enfrentado 290 veces donde el León obtuvo 111 victoria, el Ciclón Azul cuenta 64 triunfos y existen 115 empates. En Tegucigalpa se han desarrollado 271 clásicos con los melenudos con 100 celebraciones y 59 para el Mimado, igualaron 112. Y en otras ciudad cuentan con 19 juegos: Olimpia ganó 11, Motagua 5 y empataron 3, estadística cortesía Ismael Ramos.