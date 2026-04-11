¿Irá la barra del León? Olimpia con tremenda alegría y Motagua recibió fuerte golpe: Todo lo que tienes que saber del súper derbi de Honduras

Además, el tema del arbitraje ha estado en el ojo del huracán y se eligió a tres mundialistas para impartir justica en el clásico de la capital de Honduras.



Ya están listos los precios de la boletería, además las autoridades dieron a conocer sugerencias importantes y la seguridad está garantizada.



LOS DETALLES DEL CLÁSICO CAPITALINO QUE DEBES CONOCER



Boletería del súper clásico: Sol: 150 lempiras, sombra: 300 lempiras y silla: 500 lempiras. Niños mayores pagan boleto completo, venta en puntos y App Tengo.



Seguridad: Habrá más de 600 elementos de seguridad para el clásico, los portones abren al público desde las 3 de la tarde. Desde la 1:00 pm la Policía Nacional comenzará a tomar el control de los accesos más cercanos.



Entre las prohibiciones se dio a conocer que la barra del Olimpia no tendrá acceso, la afición del León estará ubicada en sol sur.



La Comisión Nacional de Arbitraje designó al mundialista Saíd Martínez para impartir justicia en el derbi, estará acompañado por Walter López y Christian Ramírez. Merlin Soto será cuarto árbitro.



Olimpia puede bajarse del segundo lugar al Motagua, sin embargo es una situación para nada sencilla. El León tiene 26 puntos con 23 goles a favor y 12 en contra, su diferencia es de +11. El Ciclón Azul cuenta con 29 unidades con 25 goles a favor y 10 en contra, la diferencia es de +15.



El delantero brasileño John Kleber es baja en el Ciclón Azul luego de su expulsión ante Marathón. En total, estará ausente en tres encuentros.



Motagua viene de perder el invicto en el torneo Clausura, la racha positiva le duró en 15 jornadas. Marathón los derrotó por 1-0.



Olimpia presente tres altas, regresan tras recuperarse de sus lesiones Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, además vuelve tras cumplir una sanción por expulsión el novato David Flores.



En el último clásico del pasado 22 de febrero de la jornada 7 por la primera vuelta el Motagua se llevó el encuentro con marcador 1-0 gracias al gol del uruguayo Rodrigo de Olivera.



En la historia Olimpia y Motagua se han enfrentado 290 veces donde el León obtuvo 111 victoria, el Ciclón Azul cuenta 64 triunfos y existen 115 empates. En Tegucigalpa se han desarrollado 271 clásicos con los melenudos con 100 celebraciones y 59 para el Mimado, igualaron 112. Y en otras ciudad cuentan con 19 juegos: Olimpia ganó 11, Motagua 5 y empataron 3, estadística cortesía Ismael Ramos.