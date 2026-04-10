¿Se va o se queda? La firme decisión de Real España luego de la renuncia de Jeaustin Campos

Real España vivió un terremoto grado 10 en la escala de Richter, cayeron a domicilio por 3-2 frente al CD Choloma y el entrenador costarricense Jeaustin Campos renunció de su cargo.

El origen de todo fue desde el gol del triunfo de los maquileros, el tico pidió la revisión del gol en el FVS, pero los árbitros no se la aceptaron, esto lo hizo perder los estribos y tiró la tarjeta al aire al recibir el no del cuarto árbitro.

El silbante del partido, David Cruz, no lo perdonó y le sacó la tarjeta roja. El entrenador de la máquina se fue protestando para el camerino dejando una mala imagen, pues en los últimos cinco partidos, Real España ha tenido siete expulsiones, incluyendo la de Campos que ha dejado mal parado al equipo.

Al finalizar, DIEZ charló con Jeaustin Campos donde afirmó que se despidió de los jugador, dejando su cargo como técnico y comentó que “Mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como estas. Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son... y aquí se escoge quién va a ser campeón”.

También calificó lo ocurrido como “un circo romano” y aseguró que no está dispuesto a formar parte de ese entorno. “No soy arlequín de un circo... lo que hay ahora es un circo. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos”, disparó.



¿QUÉ DECISIÓN SE TOMÓ CON LA DIRECTIVA?



DIEZ conoció que la directiva lo tiene claro, la decisión tomado por el entrenador del actual líder del campeonato fue más por la calentura de la situación.

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Esto conlleva a que las dos partes mantienen la postura de la continuidad, en Real España están satisfechos con el rumbo que tienen y el entrenador busca la corona.

Jeaustin Campos desea que la directiva de la Máquina solicite mano dura por tal situación ante la Liga Hondubet y la Comisión Nacional de Arbitraje.

Este sábado 11 de abriel, en horas del mediodía, es el viaje de Real España con destino a Choluteca para encarar el juego el día siguiente frente a Lobos UPN en Choluteca desde las 7:30 pm.