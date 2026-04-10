Duro comunicado: Moya confirma dónde jugará tras señalamientos de indisciplina en Marathón: "Respeto las decisiones"

En medio de una semana cargada de polémica, el jugador del Marathón, Bryan Moya, fue señalado por presuntos actos de indisciplina dentro del club, situación que generó diversas versiones en el entorno deportivo. Como consecuencia, el futbolista no fue convocado para disputar el clásico ante Motagua, aumentando las dudas sobre su situación actual en el equipo verdolaga.

Ante el revuelo generado, el atacante rompió el silencio y decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde negó categóricamente las acusaciones y defendió su profesionalismo. Moya aseguró que las versiones que circularon en las últimas horas son “totalmente falsas”, especialmente aquellas que lo vinculaban con haber abandonado la concentración y el consumo de alcohol. El jugador también reconoció que situaciones pasadas pueden dar pie a comentarios, pero considera injusto que se ponga en duda su compromiso en la actualidad. Además, reafirmó su deseo de aportar al equipo, destacando que atraviesa una etapa importante en su carrera y que su objetivo es claro: rendir al máximo y luchar por el campeonato con Marathón. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE