Duro comunicado: Moya confirma dónde jugará tras señalamientos de indisciplina en Marathón: "Respeto las decisiones"

En medio de una semana cargada de polémica, el jugador del Marathón, <b>Bryan Moya</b>, fue señalado por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marginados-convocados-marathon-fuerte-decision-sobre-indisciplinados-previo-al-clasico-con-motagua-MK30094923" target="_blank">presuntos actos de indisciplina</a></b> dentro del club, situación que generó diversas versiones en el entorno deportivo.Como consecuencia, el futbolista no fue convocado para disputar el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-despedaza-invicto-de-motagua-clasico-revive-en-una-semana-llena-de-polemica-EK30099397" target="_blank">clásico ante Motagua</a></b>, aumentando las dudas sobre su situación actual en el equipo verdolaga.