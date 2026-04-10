Villeda adelanta fichajes en Olimpia, FVS, clásico ante Motagua y la situación de Bengtson: "No somos el favorito"

Además, Villeda también habló del comienzo que ha tenido la Selección de Honduras en un nuevo proceso con el entrenador español José Francisco Molina.



LA ENTREVISTA CON RAFAEL VILLEDA

¿Qué le ha parecido el Olimpia en este torneo, es poco común verlo en el tercer lugar de la tabla?

"La verdad no es algo que nos sorprende porque desgraciadamente no se pudo tener la mejor preparación, estábamos claros de que el inicio no iba a ser de lo mejor porque terminó el torneo y los jugadores tuvieron muy pocos días de vacaciones, la pretemporada no fue el idóneo, se ha tenido que ir trabajando sobre la marcha, es como querer hacer cambios en un avión que esta volando, tenemos que ir haciéndolo en esos momentos, estábamos claros de que obviamente que el mejor rendimiento del equipo iba a tardar de llegar, pero estamos contentos de que no estamos tan lejos, estamos cerca del primer y segundo lugar y con posibilidades de acercarse mucho este fin de semana ante Motagua en ese Clásico. Lo más importante en este torneo va a ser tratar de llegar de la mejor manera posible a las triangulares para poder aspirar obtener esa clasificación a la gran final y después pelear por el título.



¿Qué le ha parecido el FVS hasta el momento, varios entrenadores se han quejado sobre la utilización, las decisiones? ¿Cuál es su opinión?

"Yo creo que es bueno, es positivo para el fútbol el hecho de implementar la tecnología dentro de las posibilidades que cada país puede hacerlo, en este caso el FVS es el experimento que ha autorizado la FIFA para ciertos países, en este caso como nosotros. Creo que es una ayuda, es mejor a no tener nada, pero la polémica la vamos a tener siempre. En el partido del Barcelona con el Atlético de Madrid, con VAR y todo y siempre hay interpretaciones diferentes y siempre hay maneras en las que va a existir esa polémica. Aquí se hablaba como si el VAR era el que iba a salvar todo el fútbol de Honduras y a nivel mundial vemos que el VAR está funcionando y siempre se da la polémica, en Argentina, España, Inglaterra, en todos lados. Al final de cuenta es una herramienta tecnológica que le ayuda a minimizar los errores, pero al final está la interpretación humana y en ese caso siempre vamos a tener la posibilidad de que un árbitro se pueda equivocar por su manera de interpretar una determinada jugada".



¿Olimpia siempre será favorito? ¿Así lo siente la dirigencia?

"Afortunadamente se han venido haciendo bien las cosas, los resultados se han venido dando y por ende se considera al equipo que este dentro de los favoritos, no diría yo ´el favorito´ porque en estos momentos Motagua y Real España están haciendo mejor las cosas y se podrían considerar que son los favoritos, pero creo que al final que el equipo sabíamos que no iba a tener el mejor inicio de todo por la poca preparación, pero a medida se ha venido trabajando paralelamente a los partidos, el acondicionamiento físico y todo lo demás que concierne a lo que no se tuvo por la falta de tiempo, entonces yo creo que el equipo en la etapa decisiva va a ser uno de los favoritos".



¿Cómo se puede mejorar la ausencia de la afición en los estadios?

"Es algo que nos preocupa, obviamente este tipo de actividades lleva un fin de tratar de buscar la manera a través del marketing deportivo de ver como poder convertir esa pasión que se siente por el club en experiencias en el estadio, son situaciones que se han estado analizando para tratar de ver como mejorar, el factor económico sigue siendo uno de los problemas por los cuales la gente ha dejado de ir a los partidos, el hecho de que el equipo haya tenido un inicio lento, que no este en el primer lugar en estos momentos, pues de alguna u otra manera afecta porque la afición del Olimpia es muy exigente, siento que demasiado, pero es parte de la mística, de la historia y es lo que representa Olimpia, ese nivel de exigencia.



Esperamos de que a medida se acerquen los partidos más decisivos las cosas puedan mejorar en cuanto a la asistencia y definitivamente trabajar en algunas ideas que se van a implementar a partir del segundo semestre de este año para tratar de que el público regrese a apoyar al equipo porque creo que uno de los factores más importantes que nos ha servido a lo largo de los últimos años para poder obtener tantos campeonatos de forma consecutiva ha sido por el apoyo de nuestra afición, yo los considero que son la mejor afición del mundo, pero siempre tienen que estar con el equipo en las buenas y en las malas, pero más en las malas es cuando más se necesita para levantar a los muchachos y darles muestras de ese nivel de empatía para poder salir adelante".



¿Mantiene la decisión de hacerse a un lado de la Comisión de Selecciones o va a cambiar de parecer porque Francis Hernández ha hecho que varios cambien de decisión, el caso de Menjívar que se había retirado y ha vuelto?

Yo sigo al margen, es una decisión tomada, espero de que se sumen otras personas a la Federación, a la Comisión y que puedan apoyar de una buena forma para que el proyecto pueda salir adelante.



Me gustaría saber su opinión de este inicio con José Francisco Molina y, ¿Cómo ve el amistoso contra Argentina?

Yo creo que se ha empezado bien, se ha dado un cambio de filosofía en la parte de la dirección técnica, un cambio de timón brusco, pero creo que puede funcionar, el partido contra Perú dejó mucha satisfacción, creo que hay potencial para poder hacer buenas cosas en esta nueva etapa y esperamos que las cosas salgan bien. Debemos de apoyarnos todos en este proyecto, si a la Selección le va bien, nos va bien a todos los que estamos acá, yo creo que es importante por el fútbol de Honduras, respaldar este proceso, darle la oportunidad y esperar que las cosas salgan como todos deseamos, logrando esa clasificación al próximo Mundial.



La afición está pidiendo contrataciones de delanteros para la próxima temporada, ¿Ya se está pensando en este tema?

"Sí, todavía siento que es difícil, la gente quiere que ahorita hagamos contrataciones, pero ahorita no se puede, pero sí van a ver cambios, es algo que lo hemos hablado con el cuerpo técnico, son situaciones que se van a dar a mediados de este año, hay jugadores que se les vence su contrato, hay jugadores que nos interesa que están jugando en otras partes y que nos gustaría traerlos, pueden ser que salgan algunos jugadores, definitivamente van a ver contrataciones".



¿Todo está tranquilo en el Olimpia, qué nos puede decir del tema de Jerry Bengtson?

Repetir lo que dijo el profesor Espinel, esa es la verdad, no hay ningún inconveniente en el equipo, Jerry como dijo él no pudo viajar a New Orleans, estuvo afuera de algunos entrenamientos y necesita volver a tener el acondicionamiento idóneo que se requiere para que pueda participar, igual el caso de Yustin Arboleda por una lesión también, entiendo que va bastante bien la recuperación, en los próximos partidos lo más probable es que sean de la partida y estarán ahí siempre tratando de luchar por esa nueva copa.