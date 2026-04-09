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Tremendo show de Jeaustin Campos: pierde los estribos, lanza las tarjetas del FVS en protesta y el árbitro lo expulsa

El entrenador del Real España, el tico Jeaustin campos hizo un tremendo show tras la remontada del CD Choloma que le quitó los tres puntos y perdió el control frente a los árbitros

2026-04-09

Jeaustin Campos volvió a dar otro penoso espectáculo en el estadio Rubén Deras de Choloma, Cortés y perdió el control tras la remontada que le hizo el CD Choloma que venció a Real España 3-2 en un partido cargado de expulsiones.

El tico comenzó celebrando el gol del 2-1 que lo mantenía ganando hablando con la cámara de la televisión y haciendo gestos; desde allí ya se notaba caliente ya que con un hombre menos por la expulsión de Roberto Osorto, tras la revisión del FVS-VAR, que no le gustó al tico.

"Justicia divina", decía el tico con una sonrisa mientras miraba a la cámara. Pero luego se vino la segunda expulsión del partido y fue de Amfronit Tatum, quien miró la segunda amarilla y esto dejó mal parado al equipo sampedrano.

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Esto llenó de rabia a Campos que comenzó a protestar, pues seguidamente se vinieron los goles del Choloma para darle vuelta al partido. En el gol del triunfo, el tico pidió la revisión del gol en el FVS, pero los árbitros no se la aceptaron, esto lo hizo perder los estribos y tiró la tarjeta al aire al recibir el no del cuarto árbitro.

El silbante del partido, David Cruz, no lo perdonó y le sacó la tarjeta roja. El entrenador de la máquina se fue protestando para el camerino dejando una mala imagen, pues en los últimos cinco partidos, Real España ha tenido siete expulsiones, incluyendo la de Campos que ha dejado mal parado al equipo.

A pesar de todo esto, el equipo mantuvo la primera posición del campeonato a la espera del duelo de Motagua que se enfrentó a Marathón en el Morazán en el cierre de la jornada 17 del campeonato Clausura.


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