Tremendo show de Jeaustin Campos: pierde los estribos, lanza las tarjetas del FVS en protesta y el árbitro lo expulsa

Esto llenó de rabia a Campos que comenzó a protestar, pues seguidamente se vinieron los goles del Choloma para darle vuelta al partido. En el gol del triunfo, el tico pidió la revisión del gol en el FVS, pero los árbitros no se la aceptaron, esto lo hizo perder los estribos y tiró la tarjeta al aire al recibir el no del cuarto árbitro.El silbante del partido, David Cruz, no lo perdonó y le sacó la tarjeta roja. El entrenador de la máquina se fue protestando para el camerino dejando una mala imagen, pues en los últimos cinco partidos, Real España ha tenido siete expulsiones, incluyendo la de Campos que ha dejado mal parado al equipo.A pesar de todo esto, el equipo mantuvo la primera posición del campeonato a la espera del duelo de Motagua que se enfrentó a Marathón en el Morazán en el cierre de la jornada 17 del campeonato Clausura.