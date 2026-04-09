Tremendo show de Jeaustin Campos: pierde los estribos, lanza las tarjetas del FVS en protesta y el árbitro lo expulsa

Jeaustin Campos volvió a dar otro penoso espectáculo en el estadio Rubén Deras de Choloma, Cortés y perdió el control tras la remontada que le hizo el CD Choloma que venció a Real España 3-2 en un partido cargado de expulsiones.

El tico comenzó celebrando el gol del 2-1 que lo mantenía ganando hablando con la cámara de la televisión y haciendo gestos; desde allí ya se notaba caliente ya que con un hombre menos por la expulsión de Roberto Osorto, tras la revisión del FVS-VAR, que no le gustó al tico.

"Justicia divina", decía el tico con una sonrisa mientras miraba a la cámara. Pero luego se vino la segunda expulsión del partido y fue de Amfronit Tatum, quien miró la segunda amarilla y esto dejó mal parado al equipo sampedrano.