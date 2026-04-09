EN VIVO Marathón vs Motagua: Jonathan Rougier también se luce y mantiene el arco del Monstruo Verde en cero

El clásico de las "Emes" entre Marathón y Motagua cierra la jornada 17 del torneo Clausura de la Liga Hondubet. El encuentro será en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula. <b>Sigue el MINUTO A MINUTO.</b><br /><br /><b>VIVE EL MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICOS DE LAS "EMES"<br /><br />MINUTO 65: </b>Centro de "Droopy" Gómez y Jonathan Rougier manda a tiro de esquina.<br /><br /><b>MINUTO 63: </b>Poste, luego del cabezazo de John Kleber y que pegó en el "Pajarito" Aguilera, casi anota Motagua.<br /><br /><b>MINUTO 61: </b>Remate de Rodrigo de Olivera y el meta Jonathan Rougier se lanza para evitar el empate.<br /><br /><b>MINUTO 46: </b>Luis Ortiz le quita el gol a Odín Ramos, quien la prendió de primera y estuvo cerca del golazo.<br /><br /><b>¡Arranca el segundo tiempo! </b>Motagua pierde el invicto en estos momentos. Marathón gana 1-0.