EN VIVO Marathón vs Motagua: Jonathan Rougier también se luce y mantiene el arco del Monstruo Verde en cero

El encuentro se desarrolla en el estadio Francisco Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

Segundo tiempo
Marathón
1
Motagua
0
    Marathón le está quitando el invicto a Motagua en el estadio Morazán. Fotos Neptalí Romero y Mauricio Ayala.
2026-04-09

El clásico de las "Emes" entre Marathón y Motagua cierra la jornada 17 del torneo Clausura de la Liga Hondubet. El encuentro será en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula. Sigue el MINUTO A MINUTO.

MINUTO 65: Centro de "Droopy" Gómez y Jonathan Rougier manda a tiro de esquina.

MINUTO 63: Poste, luego del cabezazo de John Kleber y que pegó en el "Pajarito" Aguilera, casi anota Motagua.

MINUTO 61: Remate de Rodrigo de Olivera y el meta Jonathan Rougier se lanza para evitar el empate.

MINUTO 46: Luis Ortiz le quita el gol a Odín Ramos, quien la prendió de primera y estuvo cerca del golazo.

¡Arranca el segundo tiempo! Motagua pierde el invicto en estos momentos. Marathón gana 1-0.

Festejo de Alexy Vega en el clásico de las Emes.

Cambios en Motagua: Salen Jefryn Mejía y Romario, entran Jorge Serrano y John Kleber.

MINUTO 45+4: Finaliza la primera parte del clásico de las "Emes", Marathón lo está ganando por 1-0 a Motagua.

MINUTO 45: Se adicionan 4 minutos de descuento en este primer tiempo.

MINUTO 37: Balonazo de Alexy Vega buscando a Odín Ramos, pero llega a tiempo el meta Luis Ortiz.

MINUTO 30: Gooooooooooool de Marathón, Alexy Vega de tiro libre la manda a la red y es el primero. Hubo un leve desvío de un jugador del Ciclón Azul.

MINUTO 26: Amonestado Samuel Elvir, el primero del clásico. También vio la amarilla Rubilio Castillo, pero se encuentra en la banca y fue por reclamos.

Reclamaron penal contra Messiniti, pero no existió.

MINUTO 24: Ufffffff, enorme tiro libre ejecutado por Alexy Vega que pasó saludando el poste de Luis Ortiz.

MINUTO 18: Alexy Vega lo intenta con remate desde afuera, pero pasó lejos del arco del Motagua.

MINUTO 16: Zurdazo de José "Pajarito" Aguilera y envió a tiro de esquina el meta Luis Ortiz.

Rodrigo de Olivera en su acción que le ganó el puso el meta Jonathan Rougier.

MINUTO 9: Se la pierde Rodrigo de Olivera, adelanta mucho la pelota tras el pase de Romario y deja escapar la opción de gol.

MINUTO 6: Messiniti cae ante la marca del Búho y Vega, pide penal, pero el árbitro Jefferson Escobar no sanciona nada.

MINUTO 4: Dennis Meléndez hace la jugada personal y remató de zurda por encima del arco.

Saludo de los jugadores antes de comenzar el encuentro.

MINUTO 2: Centro de Damín Ramírez a las manos del meta Luis Ortiz, que controla sin problemas.

¡Inicióóóóóóóóóó el clásico! Marathón recibe a Motagua, que expone el invicto en el estadio Morazán.

Entran los equipos al césped del estadio Morazán, el árbitro Jefferson Escobar toma el balón y se saludan los titulares.

Motagua y su alineación para esta noche: Luis Ortiz, Christopher Meléndez, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Óscar Padilla, Denis Meléndez (Rodrigo "Droopy" Gómez 61), Marcelo Santos, Alejandro Reyes, Jefryn Macías (John Kleber 46), Romario da Silva (Jorge Serrano 46) y Rodrigo de Olivera. Técnico: Javier López.

Amarilla: Dennis Meléndez (45+1)

El 11 titular de Marathón: Jonathan Rougier, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera, Samuel Elvir (Maylor Núñez 60), Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damín Ramírez, Odín Ramos (Cristian Sacaza 60), Nicolás Messiniti y Alexy Vega. Técnico: Pablo Lavallén.

Gol: Alexy Vega (30)

Amarilla: Samuel Elvir (26)

Afición de Motagua presente desde muy temprano con el desarrollo de la jornada 17.

Hermosa edecán engalana el clásico de las Emes.

El abuelo y su nieto listos para apoyar a Motagua.

Aficionados verdolagas presentes en el escenario del encuentro.

Finalmente si fue convocado José "Pajarito" Aguilera entró en la nómina para medirse a Motagua.

No entraron en la convocatoria, están señalados en actos de indisciplina en Marathón: André Orellana, Brayan Moya, Raúl Espinoza, Axel Alvarado y "Chuy" Pérez.

La Comisión Nacional de Arbitraje designó a Jefferson Escobar como el encargado de impartir justicia en este duelo.

El encuentro comenzará desde las 7:30 de la noche y la sede es el estadio Morazán.

Franklin Martínez
Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

