Liga Hondubet

Olancho FC aplastó sin problemas al Juticalpa FC en el derbi olanchano con "Choloma" López de figura

Los Potros escalaron en la tabla de posiciones luego del triunfo ante su vecino en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Finalizado
Juticalpa FC
0
Olancho FC
4
2026-04-09

El derbi olanchano tuvo un solo dueño. Olancho FC no tuvo piedad y goleó 4-0 a Juticalpa FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en la jornada 17 del torneo Clausura de la Liga Hondubet, en un partido que quedó sentenciado desde el primer tiempo.

Los Potros salieron con todo desde el pitazo inicial. Apenas al minuto 1, Denovan Torres evitó la caída de su arco con una atajada salvadora ante Yemerson Cabrera, pero sería solo un aviso de lo que vendría. Al 3’, Jorlián Sánchez perdonó tras dejar en el camino al portero, pero la contundencia no tardó en aparecer.

El quiebre del partido llegó temprano. Al minuto 9, el argentino Ilan Rappoport vio la tarjeta roja tras un golpe sobre Yemerson Cabrera, dejando a Juticalpa FC con 10 hombres y condicionando totalmente el trámite del encuentro.

Con superioridad numérica y dominio total, Olancho FC abrió la cuenta al 13’. Yeison Mejía desbordó por la derecha y sirvió un centro preciso para que el panameño Jorlián Sánchez conectara de cabeza y firmara el 1-0. Dos minutos después, al 15’, el propio Kevin “Choloma” López envió un centro que nadie logró desviar, pero que terminó en el fondo de la red para el 2-0.

Yemerson Cabrera y Choloma López celebrando el primero del experimentado jugador.

El vendaval continuó. Al 23’, Carlos Argueta marcó el tercero con un zurdazo tras revisión del FVS, y al 34’, nuevamente Mejía apareció por la banda derecha para asistir a Kevin López, quien firmó su doblete empujando el balón para el 4-0. Antes del descanso, Omar Elvir estuvo cerca del quinto, pero su remate se fue apenas desviado.

El primer tiempo cerró con una goleada contundente (4-0) que reflejaba la enorme diferencia entre ambos equipos.

Carlos Argueta firmó el tercer gol en el encuentro en tierras olanchanas.

En la segunda mitad, Olancho FC bajó el ritmo, pero siguió generando peligro. Jorlián Sánchez tuvo opciones para ampliar su cuenta personal, mientras que Óscar Almendarez y Yemerson Cabrera también estuvieron cerca del quinto tanto, incluyendo un remate al poste al minuto 83.

Juticalpa FC, pese a la inferioridad, intentó reaccionar. Christian Altamirano y Luis Hurtado probaron desde media distancia, pero se toparon con la seguridad de Harold Fonseca o la falta de puntería.

La situación de los Canecheros se complicó aún más en el tramo final. Al minuto 89, se informó que Héctor Castellanos no pudo continuar por lesión, dejando a su equipo con nueve jugadores tras haber agotado las variantes.

Sin más movimientos en el marcador, el silbatazo final confirmó una goleada sin discusión. Olancho FC llega a 24 puntos y escala al cuarto lugar del Clausura, mientras que Juticalpa FC se queda penúltimo con 14 unidades, en una noche para el olvido en el derbi olanchano.

FICHA TÉCNICA

Juticalpa: Denovan Torres, Júnior García (Norman Gaboriel 46), Klifox Bernárdez, Marcelo Canales (Kelvin Matute 46), Teófilo Casildo (David Mendoza 46), Christian Altamirano, Ilan Rappoport, Roger González (Rodrigo Rodríguez 46), Héctor Castellanos, Fabricio Galindo y Diego Ledesma (Luis Hurtado 16). Técnico: Mauro Di Giobbi.

Gol: No hubo

Amarillas: No hubo

Roja: Ilan Rappoport (9).

Olancho FC: Harold Fonseca, Carlos Argueta (Darlin Murillo 46), Geisson Perea (Edgard Benítez 46), Nelson Múñoz (Juan Lasso 46), Óscar Almendarez, Omar Elvir (Geovanny "El Virus" Martínez 73), Henry Gómez, Yeison Mejía, Kevin "Choloma" López (Christian Cálix 65), Jorlián Sánchez y Yemerson Cabrera. Técnico: Jhon Jairo López.

Goles: Jorlián Sánchez (13), Kevin "Choloma" López (15 y 37) y Carlos Argueta (24).

Amarillas: No hubo

Roja: No hubo

Estadio: Juan Ramón Brevé Vargas (Juticalpa, Olancho)

Árbitro: Raúl Castro.

Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
