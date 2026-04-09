Olancho FC aplastó sin problemas al Juticalpa FC en el derbi olanchano con "Choloma" López de figura

En la segunda mitad, Olancho FC bajó el ritmo, pero siguió generando peligro. Jorlián Sánchez tuvo opciones para ampliar su cuenta personal, mientras que <b>Óscar Almendarez y Yemerson Cabrera</b> también estuvieron cerca del quinto tanto, incluyendo un remate al poste al minuto 83.Juticalpa FC, pese a la inferioridad, intentó reaccionar. Christian Altamirano y Luis Hurtado probaron desde media distancia, pero se toparon con la seguridad de Harold Fonseca o la falta de puntería.La situación de los Canecheros se complicó aún más en el tramo final. Al minuto 89, se informó que <b>Héctor Castellanos no pudo continuar por lesión,</b> dejando a su equipo con nueve jugadores tras haber agotado las variantes.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-juticalpa-olancho-alineaciones-confirmadas-clasico-olanchano-por-la-jornada-17-del-torneo-clausura-ML30086468" target="_blank">REVIVE EL MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO OLANCHANO</a></b>Sin más movimientos en el marcador, el silbatazo final confirmó una goleada sin discusión. Olancho FC llega a 24 puntos y escala al cuarto lugar del Clausura, mientras que Juticalpa FC se queda penúltimo con 14 unidades, en una noche para el olvido en el derbi olanchano.<br /><br /><b>FICHA TÉCNICA<br /><br />Juticalpa: </b>Denovan Torres, Júnior García (Norman Gaboriel 46), Klifox Bernárdez, Marcelo Canales (Kelvin Matute 46), Teófilo Casildo (David Mendoza 46), Christian Altamirano, Ilan Rappoport, Roger González (Rodrigo Rodríguez 46), Héctor Castellanos, Fabricio Galindo y Diego Ledesma (Luis Hurtado 16). <b>Técnico: </b>Mauro Di Giobbi.<br /><br /><b>Gol: </b>No hubo<br /><br /><b>Amarillas: </b>No hubo<br /><br /><b>Roja: </b>Ilan Rappoport (9).<br /><br /><b>Olancho FC:</b> Harold Fonseca, Carlos Argueta (Darlin Murillo 46), Geisson Perea (Edgard Benítez 46), Nelson Múñoz (Juan Lasso 46), Óscar Almendarez, Omar Elvir (Geovanny "El Virus" Martínez 73), Henry Gómez, Yeison Mejía, Kevin "Choloma" López (Christian Cálix 65), Jorlián Sánchez y Yemerson Cabrera. Técnico: Jhon Jairo López.<br /><br /><b>Goles: </b>Jorlián Sánchez (13), Kevin "Choloma" López (15 y 37) y Carlos Argueta (24).<br /><br /><b>Amarillas: </b>No hubo<br /><br /><b>Roja:</b> No hubo<br /><br /><b>Estadio: </b>Juan Ramón Brevé Vargas (Juticalpa, Olancho)<br /><br /><b>Árbitro: </b>Raúl Castro.