EN VIVO Juticalpa vs Olancho: Carlos Argueta clava el tercero de los Potros tras la confirmación del FVS

En la continuación de la jornada 17 del torneo Clausura de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet</a></b> el derbi olanchano se vivirá con mucha intensidad: Juticalpa FC vs Olancho FC. <b>Sigue el MINUTO A MINUTO.</b><br /><br /><b>VIVE EL MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO OLANCHANO<br /><br />MINUTO 23: </b>Gooooooooooooool de Olancho FC, Carlos Argueta con un zurdazo clava el tercero luego de revisar el FVS.<br /><br /><b>MINUTO 15: </b>Gooooooooooool de Olancho FC, centro de Kevin "Choloma" López y nadie logró desviarla, el balón se fue a las redes para el segundo.<br /><br /><b>MINUTO 13: </b>Gooooooooooool del Olancho FC, Yeison Mejía centra por derecha y aparece el panameño Jorlián Sánchez con un cabezazo bien colocado para colocar una rayita en el marcador.<br /><br /><b>MINUTO 9: </b>Expulsado el argentino Ilan Rappoport por un golpe en el rostro de Yemerson Cabrera, Juticalpa FC se queda con 10 jugadores.<br /><br /><b>MINUTO 3: </b>Jorlián Sánchez se quita a Denovan Torres en el mano a mano, pero se le cerró el ángulo. Quiso habilitar a un compañero y regaló la pelota.<br /><br /><b>MINUTO 1: </b>Denovan Torres le quita el primero a Yemerson Cabrera, tremendo bombazo y el meta con el pie la desvió cerca de la línea de gol.<br /><br /><b>¡Comenzó el clásico! </b>Ya se enfrentan Juticalpa FC y Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.<br /><br />Juticalpa FC presenta su equipo titular: Denovan Torres, Júnior García, Klifox Bernárdez, Marcelo Canales, Teófilo Casildo, Christian Altamirano, Ilan Rappoport, Roger González, Héctor Castellanos, Fabricio Galindo y Diego Ledesma (Luis Hurtado 16). <b>Técnico: </b>Mauro Di Giobbi.<br /><br /><b>Roja: </b>Ilan Rappoport (9).<br /><br />Olancho FC y su 11 titular: Harold Fonseca, Carlos Argueta, Geisson Perea, Nelson Múñoz, Óscar Almendarez, Omar Elvir, Henry Gómez, Yeison Mejía, Kevin López, Jorlián Sánchez y Yemerson Cabrera. <b>Técnico: </b>Jhon Jairo López.<br /><br /><b>Goles:</b> Jorlián Sánchez (13), Kevin López (15) y Carlos Argueta (24).<br /><br />Olancho FC es quinto con 21 puntos y Juticalpa FC, décimo con 14 unidades en el torneo Clausura.<br /><br />El árbitro encargado de impartir justicia es Raúl Castro, acompañado por los líneas Kevin Zepeda y Juan Carlos Rodríguez. Mientras que Yony Sánchez es el cuarto árbitro.<br /><br />El encuentro comenzará desde las 3 de la tarde en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa, Olancho.