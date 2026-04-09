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EN VIVO Juticalpa vs Olancho: Carlos Argueta clava el tercero de los Potros tras la confirmación del FVS

El encuentro se desarrolla en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa, Olancho.

Primer tiempo
Juticalpa FC
Juticalpa FC
0
Olancho FC
Olancho FC
3
  • EN VIVO Juticalpa vs Olancho: Carlos Argueta clava el tercero de los Potros tras la confirmación del FVS

    El delantero Kevin López mantiene a los Potros dominando a Juticalpa FC en el clásico olanchano. Fotos cortesía Liga Hondubet.
2026-04-09

En la continuación de la jornada 17 del torneo Clausura de la Liga Hondubet el derbi olanchano se vivirá con mucha intensidad: Juticalpa FC vs Olancho FC. Sigue el MINUTO A MINUTO.

VIVE EL MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO OLANCHANO

MINUTO 23: Gooooooooooooool de Olancho FC, Carlos Argueta con un zurdazo clava el tercero luego de revisar el FVS.

MINUTO 15: Gooooooooooool de Olancho FC, centro de Kevin "Choloma" López y nadie logró desviarla, el balón se fue a las redes para el segundo.

MINUTO 13: Gooooooooooool del Olancho FC, Yeison Mejía centra por derecha y aparece el panameño Jorlián Sánchez con un cabezazo bien colocado para colocar una rayita en el marcador.

MINUTO 9: Expulsado el argentino Ilan Rappoport por un golpe en el rostro de Yemerson Cabrera, Juticalpa FC se queda con 10 jugadores.

MINUTO 3: Jorlián Sánchez se quita a Denovan Torres en el mano a mano, pero se le cerró el ángulo. Quiso habilitar a un compañero y regaló la pelota.

MINUTO 1: Denovan Torres le quita el primero a Yemerson Cabrera, tremendo bombazo y el meta con el pie la desvió cerca de la línea de gol.

¡Comenzó el clásico! Ya se enfrentan Juticalpa FC y Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Juticalpa FC presenta su equipo titular: Denovan Torres, Júnior García, Klifox Bernárdez, Marcelo Canales, Teófilo Casildo, Christian Altamirano, Ilan Rappoport, Roger González, Héctor Castellanos, Fabricio Galindo y Diego Ledesma (Luis Hurtado 16). Técnico: Mauro Di Giobbi.

Roja: Ilan Rappoport (9).

Olancho FC y su 11 titular: Harold Fonseca, Carlos Argueta, Geisson Perea, Nelson Múñoz, Óscar Almendarez, Omar Elvir, Henry Gómez, Yeison Mejía, Kevin López, Jorlián Sánchez y Yemerson Cabrera. Técnico: Jhon Jairo López.

Goles: Jorlián Sánchez (13), Kevin López (15) y Carlos Argueta (24).

Olancho FC es quinto con 21 puntos y Juticalpa FC, décimo con 14 unidades en el torneo Clausura.

El árbitro encargado de impartir justicia es Raúl Castro, acompañado por los líneas Kevin Zepeda y Juan Carlos Rodríguez. Mientras que Yony Sánchez es el cuarto árbitro.

El encuentro comenzará desde las 3 de la tarde en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa, Olancho.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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