¡Un doblete de Michaell Chirinos salva al Olimpia y le da un triunfo vital contra un aguerrido Victoria!

La segunda parte trajo más emociones. Al 59', <b>Jorge Benguché</b> soltó un remate potente que hizo mover el travesaño, rozando la ventaja albo. <b>Olimpia </b>apretaba el acelerador, mientras <b>Victoria</b> resistía con uñas y dientes. Flores seguía siendo protagonista, pero la fortuna empezaba a inclinarse del lado de los blancos.El turning point llegó al 68'. <b>Edwin Rodríguez</b> cobró un centro venenoso, y <b>Anthony Hernández</b> se barrió para interceptarlo, pero el balón le pegó en la mano. Penal a favor de <b>Olimpia</b>. Tres minutos después, al 71', Chirinos asumió la responsabilidad desde los once pasos y no falló: con el 2-1 los albos daban vuelta el marcador ante un <b>Victoria </b>exhausto.<b>Olimpia </b>administró la ventaja con solidez hasta el pitazo final, sumando tres puntos vitales en su lucha por acercarse a los primeros lugares. Chirinos fue el héroe, pero no se puede obviar el partidazo de Esaú Flores, que evitó una goleada. Victoria, pese a la derrota y a la falta de pagos, dejó una imagen digna de aplausos, confirmando su garra bajo la Tota Medina.