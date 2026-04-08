¡Un doblete de Michaell Chirinos salva al Olimpia y le da un triunfo vital contra un aguerrido Victoria!

Olimpia regresó a la senda del triunfo en la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga Nacional, al imponerse por 2-1 ante un aguerrido Victoria en Tegucigalpa. Los albos, dirigidos con maestría, contaron con un Michaell Chirinos inspirado que firmó un doblete decisivo, mientras el equipo de la Tota Medina vendió cara su derrota. El portero Esaú Flores emergió como figura y ahogó varios gritos de gol El partido arrancó con sorpresa para los visitantes. En el minuto 16, Facundo Queiroz derribó a Carlos Bernárdez dentro del área, y el árbitro no dudó en sancionar penal. El mismo Bernárdez, con frialdad bajo presión, engañó a Edrick Menjivar y puso el 0-1 a favor de Victoria. Los ceibeños celebraron efusivamente. Los albos no se amilanaron y respondieron con ímpetu. Al 24', José Mario Pinto desbordó por la banda derecha con un jugadón espectacular, enviando un centro preciso que Michaell Chirinos remató desperfilado. El balón se estrelló en el poste derecho de la portería de Flores, quien solo pudo mirar cómo el metal salvaba a su equipo. Fue un aviso claro de las intenciones blancas de dar vuelta el marcador.

La presión alba se intensificó en los minutos siguientes. Al 29', Chirinos lo intentó de nuevo tras una jugada colectiva impecable del Olimpia, pero su remate se elevó por encima del travesaño. Tres minutos después, al 32', Edwin Rodríguez cobró un tiro libre con centro milimétrico, y Jorge Benguché conectó un cabezazo picado que parecía destinado a la red, aunque Flores lo atrapó con seguridad. Los albos dominaban la posesión, pero Victoria se replegaba con orden. Al 35', un remate tibio de Olimpia no auguraba peligro, mas Esaú Flores reaccionó con reflejos felinos y mandó el balón al tiro de esquina. El portero capitalino se convertía en muro infranqueable, rescatando a su equipo en momentos clave. Victoria apostaba por el contragolpe, pero la superioridad técnica de los visitantes era evidente, aunque el marcador seguía inclinado hacia los locales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El primer tiempo culminó en drama. En el 45+4', Edwin Rodríguez habilitó a su socio habitual, Michaell Chirinos, quien definió cruzado con clase ante la salida desesperada de Flores. El 1-1 igualaba las acciones y enviaba a los equipos al vestuario con todo por definirse.

La segunda parte trajo más emociones. Al 59', Jorge Benguché soltó un remate potente que hizo mover el travesaño, rozando la ventaja albo. Olimpia apretaba el acelerador, mientras Victoria resistía con uñas y dientes. Flores seguía siendo protagonista, pero la fortuna empezaba a inclinarse del lado de los blancos. El turning point llegó al 68'. Edwin Rodríguez cobró un centro venenoso, y Anthony Hernández se barrió para interceptarlo, pero el balón le pegó en la mano. Penal a favor de Olimpia. Tres minutos después, al 71', Chirinos asumió la responsabilidad desde los once pasos y no falló: con el 2-1 los albos daban vuelta el marcador ante un Victoria exhausto. Olimpia administró la ventaja con solidez hasta el pitazo final, sumando tres puntos vitales en su lucha por acercarse a los primeros lugares. Chirinos fue el héroe, pero no se puede obviar el partidazo de Esaú Flores, que evitó una goleada. Victoria, pese a la derrota y a la falta de pagos, dejó una imagen digna de aplausos, confirmando su garra bajo la Tota Medina.

FICHA TÉCNICA