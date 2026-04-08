Marathón toma fuerte decisión con los futbolistas que cometieron actos de indisciplina y anuncia castigos

Aunque se trata de una falta menor, la situación se agravó tras la difusión de fotografías y videos del futbolista la noche anterior en una playa de Puerto Cortés, disfrutando de un concierto musical.<br /><br />Ante ello, <b>Carlos Pérez</b> fue convocado a una reunión en la que recibió un llamado de atención, ya que es considerado una de las principales apuestas del club. Además, podría ser sancionado con una multa económica.<br /><br />Otro elemento conocido por Diario Diez de una fuente dentro del club, es que los capitanes del equipo sostuvieron una reunión con los convocados para el duelo ante Motagua, con el objetivo de dialogar, resolver diferencias y recuperar la unidad que caracterizó al plantel en el torneo anterior, en el que fue finalista.